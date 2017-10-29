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Güler Sabancı: Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır

  İSTANBUL (DHA) - SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır" dedi

29 Ekim 2017 17:00

 

İSTANBUL (DHA) - SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, \"Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır\" dedi. 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

\"Uzun yıllardır \'Birlikten Cumhuriyet Doğar\' söylemiyle gerçekleştirdiğimiz kutlama kampanyalarımızın merkezine toplumsal olarak birleştirici unsurları alıyoruz. Bu yıl da ortak değerlerimizi, ortak kelimelerimiz üzerinden vurgulayan kampanyamızın toplumun her kesiminden büyük beğeni alması; ülkemizde çoğulculuğa ve birleştiriciliğe verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır.  Atamızın \'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz\' sözünden hareketle biz de, Türkiye\'nin Sabancı\'sı olarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e ve Cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.\" 
         

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