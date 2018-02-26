Güler Sabancı: Başbakanın enflasyon konusundaki açıklamaları memnuniyet verici

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Başbakan Binali Yıldırım’ın enflasyonu düşürmeye yönelik açıklamalarını memnuniyet verici bulduklarını ifade ederken; Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen de en fazla kırılganlık yaratan unsurun enflasyon olduğunu belirterek, "Tek hanelere dönmeyi öncelik haline getirdi hükümet ama bu yıl da iki haneli gidecek gibi görünüyor” yorumunda bulundu.

'Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018’de konuşan Güler Sabancı, “Geçtiğimiz yıl bir araya geldiğimizde yeni bir etap koşmaya başlıyoruz demiştik, bir yılı başarıyla tamamladık” dedi. Jeopolitik gelişmelere rağmen 2017 yılının büyüme trendine girilen bir dönem olduğuna ve küresel büyümenin son on yılın en büyük rakamına ulaştığına dikkat çeken Sabancı, para politikalarının kademeli olarak normalleşmesinin gündemde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dünyada olumlu büyüme seyri devam ederken hisse senedi borsalarında bir düşüş yaşandı. Bu da reel ekonomideki seyrin mali piyasalarla çok ayrı yönde seyredebileceğini gösterdi.

"Küresel ekonomide parlak bir döneme giriliyor"

"Teknoloji fırsat mı tehdit mi tartışması fırsattan yana ağır basmaya başladı. Tekno-iyimserlerin sayısı giderek artıyor. Verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde teknolojinin etkisi pozitif artışa dönüyor. Yani küresel ekonomide parlak bir döneme giriliyor.

"Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 ile son altı yılın en hızlı büyümesini elde ettik ve OECD genelinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 158 milyar dolarlık ihracatla iyi bir sonuç elde edilmiştir.

“Sanayi 4.0’dan yapay zekaya ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Böyle bir dünyada biz de “Yeni neslin Sabancı’sı” diye tanımladığımız bu dönemde gündemimizde teknoloji ve dijitalleşme var. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmek değildir.

“2018 yılına da olumlu bir başlangıç yaptık. EnerjiSa’nın halka arzındaki rekor talep bizi çok memnun etti. Buradan elde edilen kaynağı yine ülkemizin geleceği için Enerjisa üretim şirketine yatırıyoruz. Enerjisa üretim tarafının da halka arzını gerçekleştireceğiz. Başarılı sonuçlarımız için CEO’muz Mehmet Göçmen liderliğinde tüm takımımıza teşekkür ediyorum. 60 bini aşkın Sabancı çalışanına da teşekkür ediyorum.”

"Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barış temin edilmesini diliyoruz”

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Sabancı, “Ülkemizin terörle mücadele kapsamında yürütülen Zeytin Dalı harekâtında görev yapan askerlerimize güç diliyor, şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barış temin edilmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Güler'in ardından söz alan Göçmen de, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Portföyümüzün dinamik yönetimi de stratejik yol haritasının sütunlarından biri. 2017 yılının Ağustos itibariyle Enerjisa’yı ikiye ayırdık; bir tanesi üretim, bir tanesi dağıtımla ilgili bir şirket.



"Operasyonel verimliliklerini en üste çıkarmak için çok önemli bir adımdı. 8 Şubat’taki gong töreniyle halka arz gerçekleşti. Beklediğimizin beş katı talep oldu. 1.5 milyar liraya yakın kaynağın tekrar üretim şirketinde kullanılması ve 2019 yılı sonuna kadar halka arza hazır hale getirilmesi için çalışıyoruz.

"Enflasyon bu yıl da iki haneli gidecek gibi görünüyor"

"2017 yılı Türkiye ekonomisi açısından yüksek büyümenin yakalandığı bir yıl oldu. Başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere teşvik programlarının etkisi, alt yapı yatırımları bunda önemli etken oldu. 2018’e de aynı ivmeyle girdiğimiz için, başka kırılganlıklar olmadığı takdirde yine hızlı büyüme olacaktır. Yüzde 5.0’i biraz aşabilecek bir beklentimiz olduğunu paylaşmak isterim.

"En fazla kırılganlık yaratan unsur enflasyon. Yüksek enflasyon ekonomimiz için risk oluşturduğundan hükümetimiz için de enflasyonu düşürmek öncelikli. Tek hanelere dönmeyi öncelik haline getirdi hükümet ama bu yıl da iki haneli gidecek gibi görünüyor.

"2017’de yeni bir stratejik yol haritası hazırladık ve dörtlü ana yapı üzerine kurguladık. Bunlar arasında mevcut işlerin en yüksek operasyonel performansa ulaştırılması ana unsurlar.

"Akbank Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası ünvanlı ilk Türk Bankası oldu. Aktifleri yüzde 16 artarak 341 milyar dolar oldu. Enerji’de kombine ciro yüzde 43 attı.

"Kombine EBITDA yüzde 40 artış gösterdi. Genlerimizde en önemli yeri işgal eden Sanayi’de ise banka hariç cirodaki pay yüzde 17 oldu. Kombine ciroda bir önceki yıla göre artış yüzde 26 oldu. Kombine EBITDA ise sanayi kolunda yüzde 22 arttı. Hammadde fiyatları ve kurdaki artışa adaptasyon kardaki artışları cirodaki artışa göre daha geriden takip etmesine neden oldu.

"Cirodaki payı yüzde 8.0 olan çimentoda ise kombine ciro yüzde 14 arttı, kömür fiyatlarının artmasıyla zorlanan bir iş kolu oldu. Yüklü bir yatırım programımız vardı, 2017 bunların başarıyla tamamlanıp işletmeye alındığı bir yıl oldu.

"Toplam cirodaki payı yüzde 21 olan perakende cirosu ise yüzde 5.0 arttı ve kombine EBITDA yüzde 128 arttı. Karlılığı arttırdığımız bir yıl oldu.

"Sigorta iş kolumuzun cirodaki payı yüzde 8.0, cirosu yüzde 40, karlılığı yüzde 72 artış kaydetti. Açık ara en başarılı iş kolu oldu. Mevzuat değişikliğinin yanı sıra şirket yönetiminin aldığı tedbirlerle başarılı oldu.

"Bütün bunlara bakıldığında 2017 yılında kombine satışlar yüzde 22 artışla 53.8’den 65.6 milyar liraya ulaştı. Kombine EBITDA yüzde 34’lük artışla 15 milyar liraya ulaştı ve konsolide net kar yüzde 31 artarak yüzde 2.7’den yüzde 3.5’e yükseldi.

"Bir sigorta şirketi bir otel rezervasyonu işinde, ya da teknoloji şirketi araba üretebiliyor. Teknolojiyle rekabet yer değiştiriyor ve biz böyle bir dönemde çağı yakalayan yenilikçiliği destekliyoruz."

"2017 yılında da 5 milyar lira yatırım yaptık"

Stratejinin üçüncü ayağının teknoloji ve yeni pazarlara yatırıma devam etmek olacağını açıklayan Göçmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabancı bu ülkede kazandıklarını yine bu ülkenin gelişmesi için kullanmıştır. 2017 yılında da beş milyar lira yatırım yaptık. Bunun yüzde 46’sı enerji, yüzde 23’ü sanayi, yüzde 13’ü çimentoya oldu.

"Kompozit iş kolunda stratejik bir satın alma yapıldı ve KordSa geçen sene ilk defa ABD’de havacılık sektörünün tedarik zincirinde yer alan iki fabrikayı almak için anlaşmaları tamamladı. Türkiye’ye göre daha fazla potansiyel gösteren pazarlarda yatırımlarımız olabilir.

"Çimsa’da Afyon’da yeni fabrika kuruldu ve Eskişehir ve Niğde fabrikalarında yatırım gerçekleşti. Brisa’da lastik fabrikası devreye aldık ve iç ve dış pazara mal satabilir haline geldik. Aksaray’da ikinci fabrika yatırımı gerçekleşti. Temsa’da ise elektrikli otobüsü üretmeye başladık.

"İnsana dokunan tüm süreçlerdeki insan kaynağı uygulamalarını gözden geçiriyoruz"

"Stratejimizin dördüncü ayağı dijitalleşme ve verilerin yarattığı yeni iş modellerine odaklanma. Bu aslında çok önemli kültürel bir dönüşüm gerektiriyor.



"Tüm iş modellerimizin A’dan Z’ye yeniden modellenmesini gerektiriyor. Önceliğimiz insana dokunan tüm süreçlerdeki insan kaynağı uygulamalarını gözden geçiriyoruz. İş modellerimizi rekabetçi yapımızı güçlendirmek için yeniden tasarlıyoruz.



"Bugün ve gelecek için liderlerimizin gelişimine odaklanıyoruz. Bu anlamda üniversitemiz çok önemli. Yetenek yönetimi stratejik yaklaşımımızın odağında. Yeni neslin Sabancı’sı kültürel bir dönüşüm olarak çıkıyor karşımıza. Teknolojiyi yenileyebilme kabiliyetiniz ve bunun için gerekli yetkinlikte insanları birlikte çalıştırabilmeniz gerekiyor. Sabancı Holding olarak dijital dönüşüm konusunda iyi bir örnek olmayı hedefliyoruz."