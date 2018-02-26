Güler Sabancı: Başbakanın enflasyon konusundaki açıklamaları memnuniyet verici 

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Sabancı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018’de Başbakanın enflasyonu düşürmeye yönelik açıklamalarını memnuniyet verici bulduklarını söyledi.

Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO\'su Mehmet Göçmen’in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında şirketin 2017 yılı faaliyetlerini değerlendirildi ve 2018 yılına yönelik hedef ve projelerini açıklandı.

“Geçtiğimiz yıl bir araya geldiğimizde yeni bir etap koşmaya başlıyoruz demiştik, bir yılı başarıyla tamamladık” diyen Güler Sabancı, jeopolitik gelişmelere rağmen 2017 yılının büyüme trendine girilen bir dönem olduğunu ve küresel büyümenin son on yılın en büyük rakamına ulaştığına dikkat çekti.

Para politikalarının kademeli olarak normalleşmesinin gündemde olduğunu belirten Sabancı;

“Dünyada olumlu büyüme seyri devam ederken hisse senedi borsalarında bir düşüş yaşandı. Bu da reel ekonomideki seyrin mali piyasalarla çok ayrı yönde seyredebileceğini gösterdi.

“Teknoloji fırsat mı tehdit mi tartışması fırsattan yana ağır basmaya başladı. Tekno-iyimserlerin sayısı giderek artıyor. Verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde teknolojinin etkisi pozitif artışa dönüyor. Yani küresel ekonomide parlak bir döneme giriliyor.

“Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 ile son altı yılın en hızlı büyümesini elde ettik ve OECD genelinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 158 milyar dolarlık ihracatla iyi bir sonuç elde edilmiştir.

“Ülkemizin terörle mücadele kapsamında yürütülen Zeytin Dalı harekâtında görev yapan askerlerimize güç diliyor, şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barış temin edilmesini diliyoruz.

“Sanayi 4.0’dan yapay zekaya ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Böyle bir dünyada biz de “Yeni neslin Sabancı’sı” diye tanımladığımız bu dönemde gündemimizde teknoloji ve dijitalleşme var. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmek değildir.

“2018 yılına da olumlu bir başlangıç yaptık. EnerjiSa’nın halka arzındaki rekor talep bizi çok memnun etti. Buradan elde edilen kaynağı yine ülkemizin geleceği için Enerjisa üretim şirketine yatırıyoruz. Enerjisa üretim tarafının da halka arzını gerçekleştireceğiz. Başarılı sonuçlarımız için CEO’muz Mehmet Göçmen liderliğinde tüm takımımıza teşekkür ediyorum. 60 bini aşkın Sabancı çalışanına da teşekkür ediyorum” dedi.

Sabancı CEO’su Mehmet Göçmen ise, 2018’de Türkiye’nin büyümesini ikiye katlama hedefini açıklayarak, “Şirketlerimizde veri analitiğine yönelik değer yaratan projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz” dedi.