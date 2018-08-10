Güler Sabancı: Bakan Albayrak, söylediğini yapan bir kişidir, ekonomi paketine inancımız tam

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli hakkında konuştu. Sabancı, “Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tam” yorumunda bulundu.

Bloomberg HT televizyonuna açıklama yapan Sabancı şunları söyledi:

Sayın Bakan'ımızı Enerji Bakanlığı'ndan tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir. Bugün de Orta ve Uzun Vadeli, Dönüşüm döneminde neler yapılacağının ana hatlarını verdi. Orta Vadeli Program çıktığında hepimiz daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Bakanımızın Enerji Bakanlığı’nı da bildiğimiz için. Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tamdır.”