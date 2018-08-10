T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güler Sabancı: Bakan Albayrak, söylediğini yapan bir kişidir, ekonomi paketine inancımız tam

Güler Sabancı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi paketini değerlendirdi

10 Ağustos 2018 20:58

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli hakkında konuştu. Sabancı, “Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tam” yorumunda bulundu.

Bloomberg HT televizyonuna açıklama yapan Sabancı şunları söyledi:

Sayın Bakan'ımızı Enerji Bakanlığı'ndan tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir. Bugün de Orta ve Uzun Vadeli, Dönüşüm döneminde neler yapılacağının ana hatlarını verdi. Orta Vadeli Program çıktığında hepimiz daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Bakanımızın Enerji Bakanlığı’nı da bildiğimiz için. Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tamdır.” 

ETİKETLER

güler sabancıbakanekonomiberat albayrakyeni ekonomi paketi

İlgili Video

Güler Sabancı: Berat Albayrak'ı tanırım, söylediğini yapan bir kişidir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24