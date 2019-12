-Güler Sabancı "50 İş Kadını" listesinde ikinci sırada İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Financial Times tarafından düzenlenen ''Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını (Top 50 Women In World Business)'' listesinde ikinci sırada yer aldı. Güler Sabancı, geçen yıl da Financial Times'ın hazırladığı listede üçüncü sırada bulunuyordu. Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın ''en etkin'' ekonomi yayınlarından olan Financial Times'ın, Güler Sabancı'ya ilişkin tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi: ''Büyük Türk holdinginin Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ülkenin politik ve sosyal hayatında bir güç. Güler Sabancı, sadece Türkiye'nin en büyük finansal ve sanayi şirketler grubundan biri olan Sabancı Topluluğu'nun ana şirketi Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel hayatında da önemli bir güç. Güler Sabancı, aralarında eski ABD Başkanı Clinton'ın filantropi kuruluşunca 'kurumsal liderlik' için verilen Küresel Vatandaşlık Ödülü de olmak üzere, birçok ödül ve nişanın da sahibi. Yirminci yüzyılın başında dedesi Hacı Ömer Sabancı tarafından kurulan şirketin üçüncü nesil yöneticisi. Pamuk ve tekstil ticaret şirketi olarak kurulan şirket, şimdi finansal hizmetler, lastik, çimento, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteriyor.'' Yazıda, Güler Sabancı'nın topluluktaki görevlerine de yer verildi. ''Organizasyonumuzun her seviyesinde çalıştım. Ama nerede olursam olayım, sanki tek şansım buymuş gibi çalıştım'' diyen Sabancı, geçen yıl Financial Times'a, ''Arkadaşlarım bana 'hız belirleyici' derler. Bazen sabırsız olabiliyorum; ama iş dünyasında hızlı ve esnek olmak gerekir. Çünkü iş dünyasında belirli olan tek şey belirsizliktir'' değerlendirmesinde bulunmuştu. Financial Times'ın listesinde bu yıl ilk sırada yer alan isim ise Irene Rosenfeld (Kraft) oldu. İkinci sıradaki Sabancı'nın ardından sırasıyla Indra Nooyi (PepsiCo), Ursula Burns (Xerox) ve Andrea Jung (Avon Products) geldi.