Güler Sabancı: 2023 hedefleri kadınların eşit katılımı ile gerçekleşebilir

Türkiye'de hızla artan kadın girişimci profilini daha etkili kullanabilmek ve en doğru yatırım modeli ile verimliliğini arttırmak amacıyla kurulan Arya Kadın Yatırım Platformu, ilk yatırımı olan "Surgitate"i, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katıldığı toplantı ile duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Güler Sabancı, iş dünyasında kadın girişimcilerin eksikliğine dikkat çekerek "Türkiye ancak kadınların ekonomiye eşit katılımını sağlayabilirse 2023 hedeflerini gerçekleştirebilir" dedi.

Arya Kadın Yatırım Platformu’nun destek sağladığı ilk isim olan Özge Akbulut'un kuruculuğunu üstlendiği Surgitate şirketinin, tıbbi ve cerrahi eğitimde kullanılmak üzere geliştirdiği, sentetik doku ve organ modellerinin bu yatırım sonrasında özellikle plastik cerrahi alanındaki eğitimlere yön vermesi hedefleniyor.

Güler Sabancı’nın ardından söz alan Arya Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Serter, kadınlara yatırım yapma düşüncesinin “kadınların tartaklanan ötelenen algısı”nın aksine ailesinde gördüğü “güçlü kadın” profilinden esinlenerek doğduğunu kaydetti.

Toplantının ardından Sabancı Üniverisitesi Innovent Genel Müdürü Ömer Hızıroğlu, Women Presidents’ Organization (WPO) Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyesi Sepin İnceer, Farplas CEO’su Ömer Burhanoğlu, Uluslararası iletişim ağı Turkishwin’in kurucusu Melek Pulatkonak’ın katılımıyla #kadiningucunukesfedin konulu bir panel gerçekleşti.

‘2023 hedefleri kadınların ekonomiye eşit katılımı ile gerçekleşebilir’

Surgitate projesinin yaratıcısı Özge Akbulut'un Sabancı Üniversitesi mezunu ve öğretim üyesi olduğunu aktaran Güler Sabancı, üniversitenin genç girişimcilere sağladığı olanakları anlattı.

“21. yüzyıl kadınların yüzyılı olacak” diyen Güler Sabancı’nın konuşmasından satır başları şöyle:

Sabancı Üniversitesi’nin kurulmasına tam 20 yıl önce 1994 yılında karar aldı aile. 94’ten beri ben başkanlığını yapıyorum bu projenin 95 yılında lansman yaptık ve şöyle baktık nasıl 21. Yüzyıl üniversitesi olunur. Ve aslında o günden belliydi kadınlar geliyordu. İş dünyasıyla üniversitenin birliğini önemsedik. Kuruluşumuzdan itibaren buna önem verdik örneğin Sabancı Üniversitesi proje yönetimi başlı başına bir örnektir. Bunun yanı sıra kuruluş çalışmalarımızdan itibaren iş dünyası ile üniversitenin iş birliğini önemsedik. Bu Sabancı Üniversitesi olarak bir ilkimizdi.

Bir başka ilkimiz; Sakıp Bey vasiyetine de koymuştu bunu, üniversitelerimizden çıkacak öğretim üyelerimizin girişimci fikirlerine destek olacak bir fon kurdu. Buna paralel 2006 yılında yine bir ilki yaptık, o da bir üniversite içinde yeni fikirlere destek olacak 'İnovent' şirketini kurduk. Bu da Türkiye'de bir ilkti. Bütün bu ilkler birbirini destekledi, Türkiye'deki ortam da birbirini destekledi, bugün çok büyük bir memnuniyetle görüyorum ki, bizim öğrencilerimizden şu an öğretim üyemiz olan Özge girişimci olarak Arya Grubu'ndan, Sabancı Grubu'ndan destek alıyor."

Bu girişimin örnek olacağını dile getiren Güler Sabancı, “Kadınların çok daha fazla hak ettiği yeri alması gerektiğini” söyledi. "Türkiye ancak kadınların eşitliği, kadınların ekonomiye eşit katılımını sağlayabilirse 2023 hedeflerini gerçekleştirebilir, bunu gerçekleştirirse Türkiye, istediğimiz Türkiye olur" diyen Sabancı, kadınlara destek olmak için Sabancı çatısı altında yapılan çalışmaları anlattı

Girişimciliğin 4 şartı

Arya Women Investment Platform Kurucusu ve FarPlas Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter ise etkinlikte Arya'nın temel amacı, hedefleri ve yeni yatırımı Surgitate hakkında bilgi verdi. İş hayatına atıldığı ilk günden itibaren girişimci ruhla hareket ettiğini belirten Serter, fikirleri sürekli çürüten, karamsar düşüncelere sahip insanlardan çok fikri geliştiren, planlanan, sonuca giden yeni yolları açan insanlardan oluşan çevrede olmanın her zaman avantaj sağladığını vurguladı.

Serter, girişimci olmak için gerekli şartları 4 maddede sıraladı:

- Senin fikrine karşı çıkanların sayısı, destekleyenlerden çok olmalı

- Başarısız olmak hiç denememekten iyidir

- Gerçek özgürlük ancak kendi işine ve kendi parana sahipsen vardır

- Paranı inandığın şeye harca

“Kadınları yatırım yapılması gereken bir altın” olarak gördüğünü kaydeden Serter konuşmasını şöyle tamamladı:

"Arya Kadin Yatırım Platformu, Kadına inanan ve imkanlarını bu yönde kullanmak isteyenlerin bir araya geldiği, kadınların destek alabileceği bir platform olsun istedim. İlk yatırımımızın sanayi alanında çok güzel bir örnek olacağına inanıyoruz. Diğer bir inancımız ise bu yolda nice başarı hikayelerine ev sahipliği, yol arkadaşlığı yapacak oluşumuz... Bütün kadınları, kadının gücünü yanına alan bütün herkesi Arya'ya bekliyoruz."

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