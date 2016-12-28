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Ekonomi

Güler Sabancı: 2017 hukukun üstünlüğü, demokrasi ve evrensel değerlerin hâkim olduğu bir yıl olsun

"Bu sürecin en az üç yıl daha devam etmesi bekleniyor"

28 Aralık 2016 17:04

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2016'nın hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerle tarihi önem taşıyan bir yıl olduğunu vurgulayarak “2017 için Holding olarak temennilerinin, terörün son bulduğu, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve evrensel değerlerin hâkim olduğu, her alanda ihtiyaç duyulan reformların hız kazandığı, AB üyeliğine bir adım daha yaklaştığımız ve her zorluğun üstünden ‘bir’ olarak geldiğimiz bir yıl olmasıdır” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Güler Sabancı, topluluk olarak bu dileklerin gerçek olması için her zaman olduğu gibi yapıcı olmaya, kalıcı değer üretmek için verimli çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Sabancı, 2016 yılını, Amerika’daki seçimler, Brexit, mülteci krizi, Suriye’deki çatışmalar, terör olayları ve bölgemizde yaşanan diğer gelişmelerle dünyada önemli değişimlerin yaşandığı; belirsizliklerin devam ettiği, hatta bu belirsizliklerin “yeni normal” haline geldiği bir dönem olarak tanımlanabileceğine dikkat çekti. 

Sabancı, 2016’nın, ekonomik görünüm açısından düşük emtia fiyatları, düşük faiz oranları, düşük ticaret hacmi ile düşük büyüme oranının göze çarptığı bir tablo sergilediğini vurgulayarak, “IMF düşük büyümenin devam edeceğini öngörüyor ve bu sürecin en az üç yıl daha devam etmesi bekleniyor. Türkiye özellikle 3. çeyrekte açıklanan büyüme performansı haricinde genel küresel ekonomideki durgun seyrin dışında bir performans gösterdi” diye konuştu.

Bir milat yaşandı

Belirsizlik ‘yeni normal’ Sabancı, topluluk olarak bu dileklerin gerçek olması için her zaman olduğu gibi yapıcı olmaya, kalıcı değer üretmek için verimli çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Güler Sabancı, 2016 değerlendirmesi ve 2017 ile ilgili konuştu. Sabancı, 2016’nın hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan gelişmelerle tarihi önem taşıyan bir yıl olduğunu vurguladı. Sabancı, bu yılı, Amerika’daki seçimler, Brexit, mülteci krizi, Suriye’deki çatışmalar, terör olayları ve bölgemizde yaşanan diğer gelişmelerle dünyada önemli değişimlerin yaşandığı; belirsizliklerin devam ettiği, hatta bu belirsizliklerin “yeni normal” haline geldiği bir dönem olarak tanımlanabileceğine dikkat çekti. Sabancı, 2016’nın, ekonomik görünüm açısından düşük emtia fiyatları, düşük faiz oranları, düşük ticaret hacmi ile düşük büyüme oranının göze çarptığı bir tablo sergilediğini vurgulayarak, “IMF düşük büyümenin devam edeceğini öngörüyor ve bu sürecin en az üç yıl daha devam etmesi bekleniyor. Türkiye özellikle 3. çeyrekte açıklanan büyüme performansı haricinde genel küresel ekonomideki durgun seyrin dışında bir performans gösterdi” diye konuştu.

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