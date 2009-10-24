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Güler: PKK'lılar İstanbul'a gelmeyecek

Güler, Avrupa’dan gelmesi beklenen 15 PKK'lının 28 Ekim'de Türkiye’ye gelmeyeceklerini söyledi.

24 Ekim 2009 03:00

İstanbul Valisi Muammer Güler, Avrupa’dan gelmesi beklenen 15 PKK'lının 28 Ekim'de Türkiye’ye gelmeyeceklerini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i ülkesine uğurladıktan sonra Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Güler, “Terör örgütü mensuplarının Habur sınır kapısında ortaya koydukları olumsuz görüntülerin yeniden yaşanmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Güler sözlerine şöyle devam etti. "Bu konuda İçişleri Bakanımız Beşir Atalay böyle bir gelişin söz konusu olmadığını söyledi. 28 Ekim'de gelmeyecekler”

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