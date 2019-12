Güler: Operasyon başarılıydı

1 Mayıs kutlamaları

1 polis ve 1 vatandaşın can verdiği, 6 polis ile 1 gazetecinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik açığı eleştirilene atfen, söz konusu operasyonda, şu ana kadarki en uzun güvenlik şeridinin kullanıldığını söyledi. Operasyonun en makul zamanlamayla yapıldığını belirten Güler, binadan çevreye ateş açan teröristin attığı bir bombanın yan binada yangına neden olduğunu ifade etti.Güvenlik güçlerinin teçhizat eksikliği çektiği iddialarına da yanıt veren Güler, "Teçhizatımızda ve çelik yeleklerimizde hiçbir sorun yoktu" dedi.Basın mensuplarının, haberlere daha yakın olma arzusuyla güvenlik şeridi içine girme arzusunu da tespit ettiklerini belirten Güler, yaşanan olay sırasında trafikle ilgili en yoğun tedbirlerin de alındığını söyledi.Güler, şunları söyledi:Yaralanan polisler çelik yelek giyiyordu.Trafikle ilgili önlemlerin hepsi alınmıştı. Operasyon düzenlenen 16 hedefin 4'ünde yoğun silah ve örgüt yöneticilerinin bulunması istihbaratın doğruluğunu ortaya çıkarmıştır.Terörle mücadele bütün halde düşünülmeli.Güvenlik şeridiyle ilgili bir zafiyet söz konusu değildir.Yine de bir hata varsa değerlendirme yaparız.Hiçbir eksik yok, her şey iyi oldu demek mümkün değil, ama teşkilat elinden geleni yapmıştır.Dünkü operasyondan çıkaracağımız dersler olacaktır, bu çok istisnai bir operasyondur. Operasyon amaç itibariyle başarılı bir operasyondur.Bir polisin şehit olması, bir sivilin ölmesi ve 7 polisle bir sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan operasyon en ucuz şekilde atlatılmıştır.Ele geçirilen malzeme ve silahlara bakarak, olabilecek tehlikelerin büyüklüğü anlaşılmalı, bu yüzden büyük tehlikeler ortadan kaldırılmıştır.Bu örgütün askeri ve sivil hedeflere yaptıkları saldırılar, bunların ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Yaralı veya şehit sayısıyla bir operasyonun başarılı olup olmadığını söylemek doğru olmaz.Örgüt büyük eylemleri göze almıştı.AKP il binasına gönderilen bomba paketinden hücre evinde de ele geçirilmiştir. Evde ele geçirilen bombalar, silahlar büyük eylemlerde kullanılmak üzere hazırdı.Güvenlik şeridinin yeri hiç değiştirilmedi, çünkü olması gereken yerdeydi. 100 metreye varan güvenlik şeridi kurulmuştur. Ev ve işyerlerinin yoğun şekilde bulunduğu bir yerde güvenlik şeridini korumak da çok zordur.Esas çatışma ön tarafta oldu, arka taraftaki yol takviye için yer yer polise açılmıştır.Terörle mücadeleden doğan zararlar için zarar tespit komisyonu toplanacak ve çatışmada çevreye verilen zararlar karşılanacaktır.Bu örgüt, başlangıçtaki sol örgütler içinde yeni bir eylem yolu seçen bir örgüttür. PKK ile de ilişki içindedir. Diğer örgütlerden farklı olarak hem Marksist ideolojiyi benimsemeleri yanında PKK ile de ilişkisi vardır.1. Ordu'ya ve AKP'ye yapılan saldırılar bu örgütün işidir. Güngören'deki saldırı direk PKK'nın işidir.Operasyona katılan polislerin hepsi özel eğitim görmüştür.Evde bu kadar çok silah olabileceği tahmin edilmiyordu. Evde biri çocuk, biri kadın 5 kişi olabileceği düşünülüyordu. Ancak evde kesinlikle 1 kişi çıktı.Kanuna göre terörle ilgili mücadelede farklı yöntemler uygulayamayız. Kanuna göre kapıyı çalıp 'Polis' demek zorundayız. Hatta istenmesi halinde kimliğimizi göstermek zorundayız.Terörle mücadele uzun soluklu bir iştir, bunda herkese düşen görevler bulunmaktadır.Biliyorsunuz 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edildi. Bu konuda gerekli açıklamayı yarın yapacağız.İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da şunları söyledi:Çatılarda keskin nişancılar vardı, gereken her yerde güvenlik şeridi vardı.Terörist ön tarafta çatışma yaparken, arka tarafa geçince bizim polisleri görüyor ve ateş etmesi esnasında oradaki vatandaşın vurulması ve muhabirin yaralanması meydana geliyor.Binalarda teröristin attığı mermi izleri var.Terörist hem ön hem arka tarafta çatışmaya girdi.Merdivenler çok dardı, üst katlara çıkıp boşaltmak mümkün değildi.Çünkü kapıyı çalıp 'Polis' dendiği zaman taranma ve bombalanma olayı mümkün olabilirdi.Terörist bol miktarda bomba kullandı.İlk anda iki el bombası attı.Kendisine ait telsizden teslim olmayacağını açıkladı. Telsiz, polisin değil, kendisine aittir.Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. İstanbul'u bazı terörist hareketlerden kurtardık. Ele geçirilen silah ve mühimmatlardan İstanbul'da ne kadar büyük bir tehlikeyi bertaraf ettiğimiz görülecektir.Terörist güvenli bir yerde, bol miktarda silah ve bombalarla cevap vermekteydi.Bu terör örgütünün tek amacı var, suikast ve sansasyonel eylemler yapmak. Bunların amacı sempatizan kazanmak değil.Bu başarılı bir operasyondur.