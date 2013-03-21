İçişleri Bakanı Muammer Güler, "Öcalan posterleri yasaktır, suçtur" dedi ve ekledi: "bazı yerlerde mahkeme kararları alınarak yasaklanmıştır, bazı yerlerde kitleler halinde giriş yapıldığı için o anda müdahale edilmemiştir ama tespit yapılmıştır. Mutlaka adli mercilere intikal ettirilecektir."

TBMM Genel Kurulu'nda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Güler, Nevruz münasebetiyle 17 Mart'tan itibaren ülkenin birçok yerinde toplantılar düzenlediğini vurgulayarak, "Öcalan posterleri, 'suç ve suçluyu övmek' anlamında yasaktır, suçtur. Bununla ilgili tespitler yapılmıştır. Bazı yerlerde mahkeme kararları alınarak yasaklanmıştır, bazı yerlerde kitleler halinde giriş yapıldığı için o anda müdahale edilmemiştir ama tespit yapılmıştır. Mutlaka adli mercilere intikal ettirilecektir" dedi.

Tekirdağ'da işlenen bir cinayetin ardından yaşanan olaylar üzerine çok sayıda polisin il içi tayine tabi tutulduğu iddialarını inceleteceğini söyledi.

Midyat'ta sığınmacı kampı kurulması için herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Güler, "Burada Süryani vatandaşların talebi olduğunu öğrendik" dedi. Güler, kamp ya da konteyner kent kurulmasının AFAD'ın yetkisinde olduğuna işaret ederek, konuyu AFAD ile görüşerek değerlendireceklerini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşlerde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atılmasına izin verilmemesi yönünde gizli genelge olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Güler, bu konuda ne gizli ne de açık genelge olduğunu söyledi. Sloganları etkileyecek önlem olmadığının altını çizen Güler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben de burada ifade ediyorum, telaşa kapılmayın" diye konuştu.

Emniyet teşkilatında ikinci şarka gidecek polis sayısının 2 bin civarında olduğunu dile getiren Güler, ibga isteğinde bulunulanların gönderilmeyeceğini ifade etti.

Güler, polislerin çalışma koşullarına karşılık özlük haklarında yetersizlikler bulunduğunu belirterek, ücret iyileştirmelerini yeterli bulmadıklarını sözlerine ekledi.