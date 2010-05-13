Güler müsteşarlığa, Çapkın Iğdır'a atandı

T24 - 7 yıldır İstanbul Valiliği görevini yürüten Muammer Güler, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na atandı. 14 ilin valisi değişti. İstanbul Valiliği'ne, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu getirildi.



Merakla beklenen Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle, 7 yıldır İstanbul Valiliği görevini sürdüren Muammer Güler, Başbakanlık bünyesinde yeni oluşturulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na atandı. Güler, Türkiye'de yapabileceği her görevi şerefle sürdüreceğini belirterek, "Bu teşkilatın başına getirilmiş olmamı, devletimin bana bir teveccühü olarak değerlendiriyorum. Bilgi ve tecrübelerimi kullanacağım" dedi. İstanbul Valiliği'ne ise Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu getirildi.





İşte değişen valiler



Kararnameyle İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Iğdır Valiliği'ne, Antalya Valisi Alaattin Yüksel Ankara Valiliği'ne, Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak Antalya Valiliği'ne, Karaman Valisi Fatih Şahin Muğla Valiliği'ne, Mahalli İdareler Genel Müdürü Ercan Topaca Kocaeli Valiliği'ne, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer Edirne Valiliği'ne, İller İdaresi Genel Müdürü Vasfi Şahin Düzce Valiliği'ne, Tarım Bakanlığı Stratejik Daire Başkanı Vahdettin Özkan Şırnak Valiliği'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Kahraman Karaman Valiliği'ne, Şırnak Valisi Ali Yerlikaya Ağrı Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Süleyman Tapsız Burdur Valiliği'ne, Üsküdar Kaymakamı İzzettin Küçük Karabük Valiliği'ne, Mersin Valisi Hüseyin Aksoy Samsun Valiliği'ne, Edirne Valisi Mustafa Büyük Sakarya Valiliği'ne, Siirt Valisi Necati Şentürk Yozgat Valiliği'ne, Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Mersin Valiliği'ne, Siirt Valisi Necati Şentürk Yozgat Valiliği'ne, Çorum Valisi Mustafa Toprak Diyarbakır Valiliği'ne, Karabük Valisi Nurullah Çakır Çorum Valiliği'ne, Bilecik Valisi Musa Çolak Siirt Valiliği'ne, Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar Bilecik Valiliği'ne atandı. Ankara Valisi Kemal Önal, Sakarya Valisi Hüseyin Atak, Yozgat Valisi Amir Çiçek ve Düzce Valisi Bülent Kılıç ise merkeze çekildi.





