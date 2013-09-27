Güler: Kulüp yöneticileri ifade verecek, gözaltı söz konusu değil

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bazı eski ve yeni spor kulübü yöneticilerinin de ifadesine başvurulacağını belirterek, “Onlarla ilgili bir gözaltı işlemi sözkonusu değildir. İfadeleri alınmak üzere savcılığa getirilmesi talimatı verilmiştir” dedi.

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 2013-2014 akademik yılı açılış törenini çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Güler, taraftar gruplarına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısının 72'ye yükseldiğini, 96 kişi hakkında ise yakalama kararının olduğunu belirtti. Taraftar gruplarının, futbol kulüplerinden "menfaat" talep ettiklerini ifade eden Güler şunları söyledi:

“Futbol kulüplerinin istediklerinin karşılanmaması durumunda kulübün spor müsabakalarında insanları kışkırtmakla, olay çıkartarak rakip takımın oyuncularının taraftarlarının güvenliklerinin tehlikeye atmakla tehdit ettikleri, yine bu şekilde spor kulüplerinin ceza almasını sağlamakla ve kendilerini maddi zarara sokmakla tehdit ettiklerini örgütlü bir biçimde 6222 sayılı konunda yer alan suçları işledikleri, yağma girişiminde bulundukları, güvenlik kuvvetlerine karşı saldırgan tutumda bulundukları, mal ve can emniyetini de tehlikeye soktukları ideaları sözkonusundur.”

Eylemler içerisinde silahla tehdit, silah bulundurmak, darp, yaralamak, bazı tesisleri basmak gibi eylemlerin sözkonusu olduğunu ifade eden Güler, “Ayrıca Cumhuriyet savcılığın talimatıyla bazı eski ve yeni yöneticilerinde ifadesine başvurulacağı bilgisi bizde mevcuttur. Onlarla ilgili bir gözaltı işlemi sözkonusu değildir. İfadeleri alınmak üzere savcılığa getirilmesi talimatı verilmiştir” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu operasyonun geçtiğimiz derbi maçından sonraki süreye rastlaması işin bir organize boyutuyla ilgili soruşturmanın ayrı olarak yürütüldüğünü ama 6222 sayılı konun ile yürütülmekte olan çalışmanın da ayrıca devam etmekte olduğunu ifade etmek isterim. Bir örgütlü olarak suç işleyen taraftar gruplara yönelik önceden beri başlatılan terörle mücadele konunun da görevli Cumhuriyet savcılığın nezaretinde yürütülen bir soruşturma, bir diğeri de derbi maçında sahaya giren veya diğer konuda ön görülen suçları işleyen veya ihlallerde bulunanlarla ilgili tespitler ayrı ayrı yürütülmektedir.”

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kulüplerin taraftar gruplarına yönelik 16 eylemle ilgili idealarla sınırlı olduğunu kaydeden Güler, “Her birinde ayrı ayrı grupların oluştuğunu biliyoruz. Mesela bir kulüpte 4, bir kulüpte 3, bir diğer kulüpte de 1 taraftar grubu şeklinde tespit var. Yani bir taraftar grubu şeklinde değil. Onların içinde ayrı ayrı grupların oluştuğunu görüyoruz. Nihayetinde bu organize örgütlenme iddiasıdır. Buna göre gerekli tespitler yapılacaktır” diye konuştu.

Güler, bir gazetecinin, “Yöneticilerden bazılarının ifadesi alınacak mı, şüpheli olarak?” sorusuna, “Elbette bir kısmı şüpheli olarak Cumhuriyet başsavcılığı tarafından gözaltı işlemi yapılmadan ifadelerine başvurulacak. Bunun gereği ve taktiri adli makamlara aittir. Adli makamların verdiği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür polisimiz” dedi.