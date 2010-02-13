Güler: İnsan kaçakçılığında 17 polis gözaltında

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Çapkın: Bizden de zaman zaman bu tür olaylara karışanlar çıkacaktır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Katar’a uğurlamak için Atatürk Havalimanı’na gelen İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, devlet konukevinin önünde, 11 polisin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruları cevapladılar.İnsan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili olarak tahkikatın sürdüğünü belirten vali Muammer Güler "Bu tip işlemlere kim aracılık yaparsa yapsın, sıfatı, makamı ne olursa olsun kanuni gereği yapılır ve haklarında işlem yapılır" dedi.Yasadışı birçok işe aracılık yaptıkları tespit edilen 46 kişiye yönelik düzenlenen operasyon sırasında 20 kamu görevlisinin bu işe karıştıklarının tespit edildiğini belirten Güler, "20 kişiden 17’si emniyet mensubudur, 4’ü emniyet amiri ve 13’ ü de polis memuru olmak suretiyle haklarında gerekli işlem yapılmaktadır" dedi. Benzer operasyonların daha öncede yapıldığını söyleyen vali Güler "Bu anlamda zaten emniyet teşkilatında, yanlış işlemlere karışanlar varsa hangi kuruluşta olursa olsun, bu işle ilgili kanuni gereği yapılacaktır" diye konuştu.Gözaltına alınan kişinin, başbakanın yeğeni olduğu yönünde bir beyanı olup olmadığını sorulan Muammer Güler şunları söyledi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün internet sitesinde bununla ilgili açıklama vardır. Bu operasyonla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alınmıştır, bunlardan 6’sı tutuklanmıştır. Üzerlerinde 31 gram uyuşturucu, esrar maddesi ele geçirilmiştir. Sayın Başbakan da bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır. Yakınlığı, mevkii, sıfatı ne olursa olsun kanuni gereği yapılır. Verilen talimatta budur, yapılan da budur."İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise teşkilat içindeki çürük elmaların, yanlış yollara sapanların temizleneceğini belirtti. Çapkın "Bu arkadaşlarla ilgili şu anda adli safhada olduğundan dolayı peşin bir hüküm yürütmek istemiyorum. Biz 36 bin kişiyi bulan bir teşkilatız. Her kuruluşta olduğu gibi bizim kuruluşumuzda da zaman zaman bu tür iddialara muhatap olacak veya bu tür olaylara karışmış olacak kişiler çıkacaktır. O konu da bütün kararlılığımızla devam edeceğiz" dedi.