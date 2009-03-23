Güler: Gazda indirim sürecek

Doğalgaz geçen yıl yüzde 80'e yakın zamlandı

Enerji Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'nin konutlardaki doğalgaz açısından bakıldığında Avrupa'nın en ucuz gazını kullandığını söyledi. Doğalgaz geçen yıl yüzde 80'e varan oranda zamlanırken, bu yıl sadece Şubat'ta indirim yapılmıştı.Güler CNBC-e'ye yaptığı açıklamada "Yapılan yüzde 17'lik indirimin matrahına bakınca yüzde 24'e geliyor. Üçer aylık aralarla bunu yansıtıyoruz. Nisan-Mayıs-Haziran aylarında formüle ve petrole göre bir indirim yapmayı düşünüyoruz. Dolarda sürpriz bir artış olmazsa doğalgazda indirim devam edecek gibi görünüyor" dedi.Doğalgazdaki ucuzluğun elektrik fiyatlarına da yansıyacağını belirten Güler, "Elektrikte de ucuz ülkeler arasındayız. Bu yıl elektrik kesintisi olmayacak" diye konuştu.Nükleer santral ihalesindeki süreçte TETAŞ'ın teklif edilen son fiyata ilişkin değerlendirme raporunu hazırladığını kaydeden Enerji Bakanı, raporun seçim sonrasında Bakanlar Kurulu'na sunulacağını ifade etti. "Yüze yüze kuyruğuna geldik" diyen Güler, takdirin Bakanlar Kurulu'nda olduğunu söyledi.Enerji Bakanı Güler, perşembe günü Rusya'nın doğalgaz tekeli Gazprom'un Başkanı Alexei Miller ile görüşeceğini söyledi. Güler ve Miller'in bu ay içinde görüşmeleri planlanmış ancak öngörülen tarihte bu randevu gerçekleşmemişti. Güler, "Bu hafta Perşembe günü Gazprom ile de gündemdeki konular görüşülecek" dedi.• 1 Ocak 2008’de konutta yüzde 7.4, sanayide ise yüzde 6.5 zam yapıldı.• Haziran başında doğalgaz konutlarda yüzde 7.4, sanayide yüzde 8.3 zamlandı.• Temmuz ayında maliyet bazlı fiyatlandırma sistemine geçildi ve Ağustos'ta fiyatlar konutta yüzde 16.88, sanayide yüzde 18.7 arttı.• Ekim'de konutlar için yüzde 4.55, sanayi için yüzde 4.69 zam yapıldı.• Kasım 2008’de konutlarda doğalgaz fiyatları yüzde 22.50 zamlanırken, sanayide kullanılan doğalgaza da yüzde 22 zam geldi.• Yüzde 80’lere varan oranda zamlanan fiyatlar, Şubat ayında konutlarda yüzde 17, sanayide yüzde 18 indirildi. Mayıs ayında da doğalgazda indirim olması bekleniyor.