Güler: Elektrik ucuzlayabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, maliyet bazlı fiyatlandırma sistemine geçiş sürecinde yapılan düzenlemenin, elektriğe çifte zam anlamına gelmediğini belirterek, "Piyasa koşullarının maliyetleri azaltacak şekilde gelişmesi halinde, elektrik fiyatlarında bir ucuzlama da olabilecek" dedi.



MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın soru önergesine yazılı yanıt veren Güler, doğalgaz alım fiyatlarının, diğer uluslararası doğalgaz alım anlaşmalarında olduğu gibi uluslararası ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarına endeksli formüllerle belirlendiğini anımsattı. Güler, BOTAŞ'ın toptan satış fiyatlarında, doğalgaz alım fiyatları ve dolar kurunun en önemli belirleyici unsurlar olduğunu ifade etti.





Alım fiyatları ve dolar kurundaki değişimlerin, doğalgaz toptan satış fiyatlarını etkilediğine işaret eden Güler, "Petrol fiyatlarındaki değişimin alım fiyatlarına etkisi, formül yapılarına göre, değişimi izleyen 3, 6, 9 aylık süreçlerde ortaya çıkmakta ve dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artışlar ve düşüşler doğalgaz fiyatlarına gecikmeli olarak yansımaktadır" dedi.



Güler, konut ve sanayi sektöründe, fiyatı, temizliği, kullanım kolaylığı ve verimliliği itibarıyla, "en avantajlı yakıt" olarak tanımladığı doğalgazın fuel oil, LPG, kalorifer yakıtı ve motorine göre daha ucuz olduğunu da vurguladı.



Güler, BOTAŞ'ın Haziran 2008'de uyguladığı doğalgaz toptan satış fiyatı ile alternatif yakıt fiyatları birim enerji bazında kıyaslandığında; fuel oilin doğalgaza göre yüzde 113, LPG'nin yüzde 341, kalorifer yakıtının yüzde 202, motorinin yüzde 338 oranında daha pahalı olduğunu bildirdi.





