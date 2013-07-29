Güler: Elçilik personelinin tamamını ve binayı yok etmeyi planladılar

İçişleri Bakanı Muammer Güler, geçen cumartesi günü Somali 'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi 42 yaşındaki Sinan Yılmaz için düzenlenecek törene katılmak üzere gittiği Amasya’da saldırıyı kınayan Bakan Güler, "Bizim zorda olan insanlara insani görevimizi yapmayı engellemeye yönelik bir saldırıdır. Bir evladımızı kaybettirdi ama o terör saldırısını gerçekleştirenlerin anlayışları, onların misyonları zaten her zaman ölmeye mahkumdur. Daha büyük, kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Diğer evlatlarımızı Allah korudu. Ama sonuçta bir evladımızı kaybettik. 4 kardeşimiz de yaralandı. Sinan kardeşimizin ailesine, evlatlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Diğer büyükelçiliklerde tedbir artırıldı mı?" sorusunu "Bütün dış temsilciliklerimizde koruma görevlerimiz zaten kritik olan yerlerde yerel makamlarla birlikte tedbirlerimizi alıyoruz. Somali'de emniyet teşkilatımızın 24 özel hareket görevlisi görevini sürdürmektedir. Hem büyükelçilik binasında hem de ek binada. Yerel güvenlik birimleriyle beraber kendi birimlerimizin de görev yaptığını biliyoruz. Hassasiyetlerine göre kendi ölçülerinde koruma tedbirleri sürdürüyorlar. Ama Somali'deki olan biraz daha farklı tabii ki. Somali'deki iç gelişmeler orada yaşanan konjonktürel olaylar, bu tip tedbirlerin daha sıkı şekilde alınmasını gerektiriyordu. Zaten buna uygun bir tedbir planlaması da vardır. Kardeşlerimiz, evlatlarımız cansiperane bir şekilde hareket ettiler" şeklinde cevapladı.

Tamamını yok etmeyi planlayan menfur bir saldırı

Bakan Güler şöyle devam etti: "Bir canlı bomba eylemine rağmen üç teröristin yanlarında 10'a yakın bomba, iki ayrı bomba düzeneği vardı. Buradaki bütün görevlilerimizi ve elçilik personelinin tamamını binayla beraber yok etmeyi planlayan bir menfur saldırıydı. Onlara da böyle bir fırsat verilmedi. Ama bir evladımızı kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyoruz."

"Somali'deki saldırıyla ilgili daha önceden alınmış bir istihbarat var mıydı?" sorusuna İçişleri Bakanı Muammer Güler, Somali'deki gelişmelerin her zaman bu ihtimali göz önünde tutmalarını gerektirdiğini ifade etti. Oradaki koruma önlemlerini de bu şekilde düzenlediklerini dile getiren Bakan Güler, "Bu tip terör saldırıları eğer canlı bomba ise etkilerini en aza indirecek bir sonuç ön görülür. Böyle bir sonuçta maalesef keşke Sinan kardeşimizi kaybetmeden bir sonuç alınabilseydi. Ama dünyanın bir çok yerinde benzer saldırılarda bu kadar cansiperane bir savunma gerçekten de yoktur. Kardeşlerimiz bunu başardılar. Ama Sinan'ın da hayatına mal oldu" diye konuştu.

Saldırının ardından başka bir mesaj olup olmadığı yönündeki soru üzerine Bakan Muammer Güler, Türkiye 'nin bölgedeki belirleyici rolünü hazmedemeyenlerin içerdeki huzuru ve istikrarı istemeyenlerin ve terörün hangi ad altında olursa olsun, saldırılarını her zaman devam ettireceğini belirtti. Bakan Güler, "Ama bizim dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olan tutumumuz, zalimlere olan tutumumuz devam edecektir" dedi.