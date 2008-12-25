Güler: Doğalgazda indirim yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, “doğal gazda indirim olacak” haberlerinin halkı beklentiye soktuğunu, fakat şu ana kadar indirim konusunda alınmış bir kararın bulunmadığını söyledi.



Bakan Güler, “Petrol ve doların paritesinde bir değişiklik olmazsa indirimleri yansıtacağız, ama şu ana kadar hesaplanmış bir rakam yok” dedi. Enerji Bakanı Güler, aslında geçen kasım ayında doğalgazda yüzde 6.5 civarında bir zam gereksinimi olduğunu, fakat bunun yapılmadığını ve fiyatların sabit tutulduğunu açıkladı. Bu arada Türkiye’ye doğalgaz temin eden Rus Gazprom’un sözcüsü Kupriyanov, Türkiye ile hiç bir mali sorunları olmadığını ve Türkiye için de doğalgaz fiyatında indirim yapılacağını söyledi.