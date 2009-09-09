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Güler: Daha büyük acılarla karşılabilirdik

İstanbul Valisi Güler sel felaketiyle ilgili "Böyle büyük bir felaket daha büyük acılarla karşılabilirdik" dedi

09 Eylül 2009 03:00

İstanbul Valisi Muammer Güler İstanbul'daki sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. "Böyle büyük bir felaket daha büyük acılarla karşılabilirdik" dedi.

İstanbul'da metrekareye ilçelerde uzun yıllardan beri görülmeyen bir yağıştı. Hiçbiraltyapının bunu kaldırması mümkün değildir. Özellikle bütün unsurlar imkanlar sefervber edildi. İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti Maalesef hayatını kaybedeb 7 kadın kapalı kasa araçta olduğu anlaşıldı.

Birçok kurturma aracı ile kurtarma faaliyetlerinde bulunuldu. Havadan ve botlarla müdahele edildi. Bu kadar büyük miktardaki suyun böyle bir yağışı kaldırma imkanı yoktur. Bu büyük bir dola felakettir.

İlk planda yaptığımız can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelikti. Bundan sonraki çalışmalarda hasar tespiti olacak.

Minibüste ölen kadınların maalesef arka kısmında oturanlar pencere ve kapı olmamasından dolayı maalesef içinde boğuldular... Ön tarafta oturanlar çıkmayı başardı.

Yağmalama diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili önlemler alındı. Bunu böyle değerlendirmeyin....

Vatandaşlardan şunu rica ediyorum. Zorunlu olmayanlar toplu taşımayı tercih etsinler. Zorunlu olanlar TEM'i kullansınlar...

Böyle büyük bir felaket daha büyük acılarla karşılabilirdik. Vatandaşlara geçmiş olsun diyorum...

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