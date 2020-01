Güler: 'Çözümde ikinci aşamaya geçilmedi'

İçişleri Bakanı Muammer Güler, gerekli şartların oluşmamasından dolayı çözüm sürecinde ikinci aşamaya henüz geçilmediğini belirterek, "Bu konu sadece bizim partimizi ilgilendiren veya sadece bizim Hükümetimizi ilgilendiren bir konu değil. Uzun yıllara dayanan, çözülememiş, derinleşmiş sorunların çözülmesine yönelik bir adımdır. Bu süreçte herkesin üzerine düşen sorumluluğu da sağduyu içerisinde, sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir" dedi.

Güler, çözüm sürecinin her şeyiyle meşru olduğunu belirterek, "Elbetteki bu süreç, hiç kimsenin hukukun dışına çıkma ve bu ülkenin devlet sistemini yok sayma gibi bir lüksü barındırmamaktadır. Çözüm süreci, her yönüyle meşrudur. Doğru bir adımdır. Bunu farklı bir yere çekmek isteyenleri halkımız biliyor. Vatandaşlarımızın sürece inancı ve güveni her geçen gün artmaktadır. Kimsenin bu süreci istismar etmeye hakkı yoktur.' dedi.