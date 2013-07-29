Güler: Çözüm sürecinde en samimi taraf hükümetimizdir

Bakan Güler, Midyat ilçesinde esnafla AKP Midyat İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Midyat Aile Çay Bahçesinde düzenlenen iftara katılan Güler, burada yaptığı konuşmada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği ek binasına bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden özel hareket polisi Sinan Yılmaz’ın cenaze törenine katılacağını söyledi.

Terörün her çeşidini lanetlediklerini belirten Güler, "Yarın sabah erken saatlerde Merzifon’a geçeceğim. Somali'de şehit olan özel hareket polisi Sinan Yılmaz kardeşimizin cenaze törenine katılacağız ve Tokat'ın bir köyünde defnedeceğiz" diye konuştu.

Güler, terörün Türkiye'si, dışarısı, ötesi ve berisinin olmadığını anlatarak, "Terör her zaman terördür çünkü kan almaya göz yaşına devam ediyor ancak bizim de teröre karşı olan kararlı duruşumuz her zaman da devam edecek. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadesini kullandı.

AK Parti hükümeti olarak Türkiye'nin daha öncesinde akla hayale gelmeyecek, konuşulması dahi düşünülemeyecek reformları gerçekleştirdiğini vurgulayan Güler, gelecek iki yılın, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde yaşayabileceği en önemli olayların bir araya geldiği bir dönemi ifade edeceğini söyledi.

Bakan Güler, bunun Türkiye'nin geleceğini belirleyecek çok önemli bir dönem olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde bizim AK Parti olarak gücümüzü korumamız, gücümüzü devam ettirmemiz, millet iktidarının, muktedir bir iktidarın devamı için çok önemli. Türkiye’nin en reformist hükümeti 11 yıldır iş başında. Türkiye’nin daha öncesinde belki de akla hayale gelmeyecek konuşulması dahi düşünülemeyecek reformlarını gerçekleştirdi."

Güler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Midyat ziyaretinde verdiği sözü tuttuğuna vurgu yaparak, "Midyat’ta çevre yolu ve iç yollar dahil bir talepte bulundunuz. 46 milyon proje bedelli bir yatırımı sayın Başbakanımız talimatını verdi. İhalesi yapıldı. İnşallah 25 Ağustos'ta yer teslimi yapılarak işe başlanacak. 400 iş gününde de inşallah bu hizmeti alacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye’de yaşanan çözüm sürecinde en samimi tarafın hükümet olduğunu belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir çözüm süreci yaşanıyor. Bu süreçte en samimi taraf hükümetimizdir. Terörün ve şiddetin unsurlarını demokrasinin üzerinden eksik bırakmamaya çalışanlar er geç mağlup olacaklardır. Çözüm sürecinde samimiyet gösteremeyenler bunun altında kalırlar. Vatandaşlarımızın bu bölge insanının yüzde 90’ının üzerinde bir beraberliği onayı, memnuniyeti var. Türkiye genelinde Allah'a çok şükür yüzde 65'lerin üzerine çıkan bir destek oranı var. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Elimizden gelen bütün hizmetleri inşallah huzur içinde devam ettireceğiz.”

Son zamanlarda meydana gelen olayların herkes tarafından artık görüldüğüne dikkati çeken Güler, "Sandıkta birşey elde edemeyeceklerini anlayanların, 'bunları başka yollarla acaba terörle şiddetle gerginlikle bunu gerçekleştirebilir miyizin' peşine düşmüşler. 'Çevre' diye bir şey çıktı ortaya ama karşılarında en büyük çevre hassasiyeti olan bir iktidarı gördüler" dedi.

Güler, Suriye’de ve Mısır’da yaşanan olayların acı olduğunu, dünyanın her yerinde mazlumun yanında zalimin de karşısında olduklarını belirtti.

Dünyanın başka yerinde de oynanan oyunların bulunduğunu anlatan Güler, sandıkla gelenleri başka yollarla göndermek isteyenlerin olduğunu kaydetti.

Bakan Güler, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve orada yaşayan bütün insanların iradesine uygun bir yönetimin gelmesini istediklerini dile getirerek, "Bizim başka bir talebimiz yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanındayız. Zalimin de Allah’ın izniyle karşısındayız. Karşısında olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Güler, Ramazan bayramının ikinci gününde Midyat'ta çadır kenti ziyaret ederek bayramı vatandaşlar ve Suriyelilerle kutlayacağını bildirdi.