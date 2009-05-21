Güler cenazeye niçin katılmadı

İstanbul Valisi Muammer Güler, Salı günü toprağa verilen ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın cenaze törenine neden katılmadığına açıklık getirdi.



Güler, kendisinin fotoğraf karesine girmek gibi bir hevesinin olmadığını belirterek, "Aldığımız tedbirlerle oradaydık" ifadesini kullandı.



Bir gazetecinin "ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın cenaze törenine katılmamanız nedeniyle bazı eleştiriler yapıldı. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Güler, şöyle konuştu:



"Cenaze töreninin organizasyonuyla aldığımız tedbirlerle biz oradaydık. İlla fotoğraf karesinde yer almak gibi bir hevesimiz olmadığını bilmenizi isterim. Dernek yöneticilerine kurumsal anlamda gerekli taziyelerde bulunulmuştur. Ailesine tarafımdan gerekli taziyede bulunulmuştur. Sayın Aysel çelikel tarafından organizasyona katkımız nedeniyle teşekkür edilmiştir. ÇYDD'nin ve sayın türkan Saylan'ın sağlığındaki kurumsal çalışmalarına da valilik olarak bizim desteğimiz vardır. Devlet olarak da destek vardır. Birçok sosyal sorumluluk projesinde beraberce yer aldık. Kandilli Kültür ve Eğitim Vakfı'nın çalışmalarında kendilerine destek olduk. Kendisi sağlık ve eğitim alanında son derece önemli hizmetlere imza atmış değerli bir bilim insanıydı, kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu olayın biçimsel tarzda ele alınmaması gerektiğini ve kendisinin yürüttüğü çalışmalarda en büyük desteğin kurumsal anlamda İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu olduğunu belirtmek istiyorum."

