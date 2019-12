Güler: "Petroldeki düşüş bizi memnun ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, petrol fiyatlarındaki düşüşün kendilerini memnun ettiğini belirterek, "(Bu düşüşü) bunu da zamanı gelince uygulayacağız" dedi.



Güler, Dünya Enerji Konseyi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Caspian Supplies to Europe and the Role of Transit Countries" konulu paneldeki konuşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Güler, "Küresel kriz ortamında enerji fiyatlarında artış beklemek doğru olur mu?" sorusu üzerine, petrol fiyatlarının düşmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, bunun kalıcı olmasını ümit ettiğini söyledi.



Doların da artmaması gerektiğine dikkati çeken Güler, "Bu düşüş bizi memnun ediyor. Bunu da zamanı gelince uygulayacağız. Doğalgaz fiyatları tabiatı icabı 6-9 ay geriden geliyor. Buna göre değerlendirme yapıyoruz. BOTAŞ da bununla ilgili kayıtlarını günü gününe tutuyor. Ona göre değerlendirmeyi birlikte yapacağız" diye konuştu.



Petrol fiyatları 14 ayın en düşük seviyesinde



Bu arada uluslararası piyasalarda petrol fiyatları son 14 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.



ABD tipi hafif ham petrolün kasım teslimi varil fiyatı 1.03 dolar artarak 70.88 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 65 cent değer kazanarak 68.49 dolara çıktı.



Petrol fiyatlarının yükselmesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), petrol üretiminde kesintiye gideceği beklentileri etkili oldu.