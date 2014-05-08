Güler, 17 Aralık'tan sonra 10 kilo verdi, 10 yıl sonra sigaraya başladı

Hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan ve TBMM’de kurulan soruşturma komisyonu tarafından araştırılacak dört eski bakandan biri olan Muammer Güler’in, bu süreçte stresten 10 kilo zayıfladığı, 10 yıl önce bıraktığı sigaraya yeniden başladığı öğrenildi.

Hürriyet’ten gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, bir süre önce stent takılan İçişleri Bakanı Muammer Güler, buna rağmen 10 yıl aradan sonra sigaraya başladı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında İçişleri Bakanlığı’ndan istifa eden Güler’in TBMM bahçesinde sigara içerken görenler de şaşkınlıklarını dile getirdi.

Güler, TBMM’deki sohbetinde, soruşturma görüşmeleri sırasında iddialara yeterince yanıt vermediği ve geçiştirdiği eleştirilerini şöyle yanıtladı:

Rüşvet bulamayacaklar

“Vakit darlığı nedeniyle belgelerin çoğunu açıklayamadım. Aslında geceki yaptığım konuşmayı ilk bölümde yapmalıydım. Orada izah etmeye çalıştım, ama yeterince yer bulamadı basında. Ben evdeki paralarla ilgili belgeleri de getirdim. Ev satışına ilişkin protokoller elimde. Her iddiaya verecek belgeli yanıtımız var. Ama niye öyle algıladılar bilmiyorum. Komisyonda da bütün bunları belgeleriyle ortaya koyacağım. Henüz oğlumla ilgili iddianame hazırlanmadı. Hazırlandığında göreceksiniz tek kuruş rüşvet bulamayacaklar. Biz, o zaman, oğlum tutuklandığında, evinden çıkan paralarla ilgili belgelere senet ve ev alma protokollerini savcıya gönderdik. Zaten bunlar ellerinde.”