Gülen'in Yazıcıoğlu videosu

'Her şeyi kurcalamak lazım'

Fethullah Gülen, röportajda, helikopter kazsında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün arkasında başka gerçeklerin olabileceğini öne sürdü. Yazıcıoğlu’nun daha önce geçirdiği kazaları da hatırlatan Gülen, “Bir yönüyle şüphelenmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bu helikopter nasıldır? Neden böyle bir şeye itildim, neden ille de bununla götürülmek istendim?” diyerek, kazanın aydınlatılması gerektiğini ifade etti.