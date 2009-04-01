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Gülen'in Yazıcıoğlu videosu

“herkul.org” adlı internet sitesindeki röportajda, Fethullah Gülen, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

01 Nisan 2009 03:00

“herkul.org” adlı internet sitesinde, ‘Liyâkat ve Alperen’ başlığı altındaki videolu röportajda, Fethullah Gülen, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili olarak çarpıcı iddialarda bulundu.

'Her şeyi kurcalamak lazım'

Fethullah Gülen, röportajda, helikopter kazsında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün arkasında başka gerçeklerin olabileceğini öne sürdü. Yazıcıoğlu’nun daha önce geçirdiği kazaları da hatırlatan Gülen, “Bir yönüyle şüphelenmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bu helikopter nasıldır? Neden böyle bir şeye itildim, neden ille de bununla götürülmek istendim?” diyerek, kazanın aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Gülen'in Yazıcıoğlu videosu

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