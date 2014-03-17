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Gülen'in röportajına hükümetten ilk yorum

Fethullah Gülen'in Zaman gazetesinde yayınlanmaya başlayan röportajına hükümet kanadından ilk cevap Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi

17 Mart 2014 15:04

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in Zaman gazetesinde yayınlanmaya başlayan röportajına hükümet kanadından ilk yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, “Dini grupların siyasi parti gibi açıklama yapmaları doğru değil. Siyasi açıklama yapacaksa parti kursunlar” dedi. 

 

'Vekillerin fezlekeleri incelemesi mümkün değildir'

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 4 eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili konuşan Bozdağ, " Adli süreç olduğu içim Meclis'te yapılacak çalışmalar gizlidir. Komisyon kurulmadan vekillerin fezlekeleri incelemesi mümkün değildir." dedi.

İşte Bakan Bozdağ'ın konuşmasından önemli satır başları:

Dinlemelerle ilgili başlatılmış adli süreç var. Adana'da casuslukla ilgili başlamış adli süreç var. Türkiye'de hangi savcılıkta hangi soruşturmalar var bilemeyiz gizlidir. Türkiye'nin bazı illerinde yürüyen soruşturmalar var. Sağlıklı yürümesi dileğimizdir sonuçlarını görüceğiz.

 

4 eski bakan hakkındaki fezlekeler

 

TBMM Soruşturma Komisyonu kurarsa  komisyondaki üyeler gizlilik çerçevesinde belgeleri inceleyebilir. Meclis'in uygulamasına baktığımızda dokunulmazlık dosyasını alt komisyondan başkası inceleyemez. Adli süreç olduğu için komisyon kurulmadığı sürece evrakın incelmesi mümkün değil. Komisyon kurulduğunda sadece onlar inceleyebilir.

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