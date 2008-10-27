Gülen’in önerisine ilahiyatçı tepkisi

Fethullah Gülen’in "Kocası tarafından dövülen kadınlar judo, karate, tekvando öğrensin. Kocaları bir tokat vuruyorsa onlar iki tokatla karşılık versin" sözleri ilahiyatçıları memnun etmedi.



Gülen’e en sert muhalefet Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Atay’dan geldi. Prof. Atay, bu sözlerin ’yangına benzin dökmek’ anlamına geleceğini savundu. Bu konuda iki ilahiyat profesörünün görüşleri şöyle:



Şov yapıyor



Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Atay: "Kocaların niçin hanımlarını dövdüğü sorgulanmalı. Cemaat ve tarikatlarda kadınlara baskıcı tavır ön plandadır. Dışarıya kadın hakları savunucusu gibi görünürler, içeride baskıcıdırlar. Kendi mensup olduğu geleneği sorgulayacak cesareti bulamadığı için komik çözümler üretiyor. Erkeklerin hanımlarını dövmelerini meşrulaştıran yanlış ayet yorumlarını düzelteceğine, İslam’daki erkek egemen yorum geleneğini düzelteceğine işin ciddiyetini ortadan kaldırıyor, şov yapıyor. Cesareti varsa İslam geleneğindeki ataerkil ve kadın karşıtı unsurları objektif biçimde incelesin."



Rehber Kuran



Prof. Dr. Salih Akdemir (Ankara Üniversitesi Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı): "Aile içinde şiddete şiddetle karşılık verilmesine taraftar değilim. Evlilikte asıl amaç, eşlerin sevgi içinde oldukları, çocukların da onlara öykündükleri ortamı oluşturmak. Ailede şiddet olağan hale gelirse, gelecek tehlikeye girer. Koca Kuran’da ’Size kötülük yapanlara aynen karşılık verebilirsiniz, ama affederseniz daha iyi. Güçlüklere katlanın, bir bakarsınız düşmanınız sımsıcak dostunuz olur’ denir. Karşılık verirseniz düşmanlık artar. O ailede çocuklar nasıl yetişir. Eğer ruhlar örtüşmüyorsa, boşanmak daha iyidir."



Şiddet çözüm değil



Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu: "Medeni insan erkek de kadın da olsa asla şiddetin hiçbir türlüsüne başvurmayan insandır. Mütekabiliyet esas olmakla birlikte bu öneri, evliliğin ve çocukların sağlıklı yetişmesi bağlamında ne kadar çözümdür tartışılır. Bana kalırsa bütün erkeklerin öncelikle eğer peygamberimizi örnek alıyorlarsa onun hanımlara olan zerafetini örnek almaları gerekir. Peygamberimiz kızı ya da eşleri odasına girdiğinde hemen ayağa kalkar, yerlerini onlara verir, eşlerine sözle dahi incitmezdi."

