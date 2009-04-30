'Gülen’in okullarını bana vermek istediler'

Ergenekon iddianamesinin ek klasörlerindeki bir konuşmasında Dalan, Gülen’in okullarının kendisine verilmek istendiğini iddia etti.



Ergenekon iddianamesinin ek klasörlerinde Bedrettin Dalan ile üst düzey komutanlardan birisi arasında geçen bir sohbete de yer verildi. Dalan, bu sohbet sırasında komutana ABD’ye gitmeden önce Fethullah Gülen’in okullarının kendisine verilmek istendiğini anlatıyor.



İşte Dalan’ın iddianameye de yansıyan o sözleri:



Tayyip Erdoğan mı o, hani hakimin yanına bir gelmemişti, asla kabul etmem, Başbakan oldu 7-8 defa üniversiteyi ziyaret etmek istedi şimdi bu… Eyvah dedim ben, Cumhurbaşkanı da gelince, ikisi beraber gelince… Yani ben çağırmadım. Adamlar benimle bir kontak kurmak için neler yapmadılar. Fethullah Hoca Amerika’ya kaçmadan evvel 7-8 defa rica etti, bir yemek yiyelim diye. Kabul etmedim. Beyler okulların tümünü bana bırakıp gidecekler dikkat edin, dedim onun okullarının bir tanesini dahi almam. Bedrettin Dalan’ın ismini Fethullahçı’ya çıkaramam. Şu anda Amerika ne yapıyor biliyor musunuz? Amerikan üniversitesinden üniversite diploması aldırdılar, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1 milyon kişiyle Humeyni gibi karşılanıp AtatürkHavaalanı’nda…

