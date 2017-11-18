Gülen'in mendil gönderdiği FETÖ'nün 'Erzurum kasası' Üneş tutuklandı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da görülen FETÖ/PDY davasının firari sanıklarından \'Habbab Hoca\' lakaplı Ünal Üneş, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı. Örgütün \'Erzurum kasası\' olarak bilinen Ünal Üneş\'in evinden elebaşı Fetullah Gülen\'in kendisine gönderdiği kağıt mendil çıkmıştı.

Erzurum\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik açılan davada uzun süredir aranan firari sanık Ünal Üneş, geçen 4 Kasım\'da Muğla\'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan\'a kaçma hazırlığındayken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Erzurum\'a getirilen Ünal Üneş\'in İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce açılan davada \'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olmak, \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık\' suçlarından 27 yıla kadar hapsi istenen Ünal Üneş dün adliyeye çıkarıldı. Örgütün \'Erzurum kasası\' ve Kimse Yok mu Derneğinin Erzurum\'daki temsilciliğinin kurucusu olan Ünal Üneş, Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine kondu.

Ünal Üneş\'in FETÖ\'den mahkum olan tutuklu eşi Sevilay Üneş, gözaltına alındığında evlerinde yapılan aramada elebaşı Fetullah Gülen\'in gönderdiği kağıt mendil çıkmıştı. Başka bir dosyada mahkum olan örgütün \'büyük abi\'si Erdal Şenetiler\'in ABD\'den getirdiği kağıt mendil iddianamede yer almıştı. Sevilay Üneş\'in evinde yapılan aramada, \'Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)\' yazılı beyaz zarf içerisinde beyaz kağıt mendil ele geçirilmişti.