Gülen'in 'mali yapılanmasına' yönelik yeni operasyon

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Fethullah Gülen'in "mali yapılanmasına" yönelik operasyonda bu sabah İstanbul'da yeni adreslere baskınlar düzenlendi.

AA, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, başta Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde tespit edilen 10'dan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını duyurdu.

Hürriyet gazetesi, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de ünlü iş adamı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu olduğunu yazdı.

Gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA'nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanlarından 29 kişi de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

BDDK çalışanlarının 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen bazı iş adamları, şirket ve İHH ile TÜRGEV gibi vakıfların hesaplarını "usulsüz şekilde incelemeye aldıkları" gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Savcılığa gönderilen raporda, iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarının 2013-2014 yıllarında usulsüz şekilde incelemeye alındığı iddia edildi.

Raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Ela Çakıcı, dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, dönemin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart'ın da hesaplarının incelendiği bildirildi.

AA "Sorgulama sonuçlarının denetçiler tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığı, çıkarıldıysa nerelere veya kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ/PDY örgütü ile ilgili bağlantıları da inceleniyor" ifadesini kullandı.

Fethullah Gülen'le bağlantılı soruşturma kapsamında dün ve Salı günü de iki büyük operasyon düzenlenmişti.

Dün İstanbul başta olmak üzere 18 ilde iş dünyasına yönelik yapılan operasyonda 187 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında TUSKON (Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) Başkanı Rızanur Meral de bulunuyor.

Salı günü yapılan operasyonda da Akfa Holding'in sahibi Fatih Aktaş, A101'in sahibi Turgut Aydın, İhlas CEO'su Cahit Paksoy, Fi Yapı'nın sahibi Fikret İnan'ın da aralarında olduğu çok sayıda önemli isim gözaltına alınmıştı.