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Gülen'in konuşmalarının yayımlandığı siteye erişim engeli getirildi

"Gülen, buradan talimat vererek, devletin haklarını ihlal ediyor"

12 Şubat 2016 11:03

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in konuşmalarının yayınlandığı herkul.org adlı siteye İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla erişim yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, ''5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi'' hakkındaki kanun gereğince ''www.herkul.org'' adlı internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilmesi için Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu.

Talebi değerlendirerek kabulüne karar veren İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, söz konusu "5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi'' hakkındaki kanuna atıfta bulunarak, adı geçen sitede 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri' olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in konuşmalarına yer verildiği belirtildi.

 

"Talimatları devletin haklarını ihlal ediyor"

 

Gülen'in buradan talimat verdiği iddiasıyla, Türkiye Cumhuriyet Devletinin kurum ve kuruluşlarının haklarını ihlal ettiği ileri sürülen kararda, "5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca belirtilen suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla yayın içeriğine erişimin engellenmesine yönelik karar vermek gerektiği" değerlendirmesinde bulunularak, ''İlgili içeriğe engellenmesi yoluyla ihlal önlenemeyeceğinden, internet sitesinin tümüne yönelik olarak 5651 sayılı yasanın 8/A-3 maddesi uyarınca www.herkul.org adlı internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

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