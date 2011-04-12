Gülen'in kitabını okutan UFUK-DER'e soruşturma

T24- Manisa'da UFUK-DER, Fethullah Gülen'in Sonsuz Nur adlı kitabından sorular sorarak okuma yazma öğrenen büyüklere ve SBS'ye hazırlananlara umre ödüllü sınav yaptı. Dernek hakkında soruşturma başlatıldı.









Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ufuk Okumayı Teşvik, Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (UFUK-DER) umre vaadiyle düzenlediği ve Fethullah Gülen’in ’Sonsuz Nur’ adlı kitabından soruların sorulduğu sınavla ilgili soruşturma başlattı. Eğitim-İş Manisa Şubesi de ilköğretim öğrencilerinin de katıldığı sınava tepki gösterip, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. UFUK-DER Başkanı Mehmet Songur, sınavı velilerden gelen istek üzerine düzenlediklerini söyledi.

Manisa’nın kenar mahallelerinde açtıkları salonda öğrencilere Seviye Belirleme Sınavı (SBS), yetişkinlere ise okuma-yazma kursu veren UFUK-DER’in son olarak geçen 21 Mart’ta düzenlediği umre ödüllü sınav şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, sınava girecek toplam 200 öğrenci ve okuma yazma kuruna katılan yetişkinlere önce Fethullah Gülen’in ’Sonsuz Nur’ isimli kitabı dağıtıldı. Sınavda öğrencilere, bu kitaptan sorular soruldu.



"Cemaatlere eleman yetiştirmenin önünü açıyor



Eğitim-İş Manisa Şubesi sınava tepki göstererek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu. Eğitim-İş Manisa Şubesi Başkanı Ömer Arslan, düzenlediği basın toplantısında, okuma salonlarının cemaatlere eleman yetiştirmenin önünü açtığını iddia edip, "Sınava girecek olan öğrencilere dağıtılan kitap, öğrencilerin okuyabileceği ve anlayabileceği türden değil. Bu nedenle sınavın soruşturulması hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Böyle bir sınava ve okuma salonuna nasıl izin verildiğini sorduk" dedi. Arslan, okuma salonu ve dernek hakkkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması için de sendikanın avukatlarının harekete geçtiğini söyledi.



"Dernekle protoklümüzü iptal ederiz"



Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Aziz Ersoy, yapılan sınavla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Kendilerini ilgilendiren hususun ilköğretim öğrencilerinin böyle bir sınava tabi tutulması olduğun belirten Ersoy, "Bu tür okuma salonları bizden SBS ve velilere yönelik okuma-yazma kursları açma yönünde izin alıyorlar. Giderlerini kendileri karşılıyorlar. Şu an Halk Eğitim Müdürlüğü görevlilerimiz sınavı araştırıyorlar. Onlardan sınav sorularını ve cevaplarını istedim. Eğer ilköğretim öğrencilerine yönelik böyle bir sınav ve soru varsa dernekle yaptığımız protokolü iptal eder, okuma salonlarını kapatırız" dedi.



"Sınav kutlu doğum haftası içindi"



UFUK-DER Başkanı Mehmet Songur, sınavı 20 Nisan’da başlayacak olan Kutlu Doğum Haftası nedeniyle velilerin isteği doğrultusunda yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dağıttığmız, ’Sonsuz Nur’ isimli kitaptan peygamber efendimizin hayatıyla ilgili sorular sorduk. 16 Nisan’da dereceye girenlere ödüllerini dağıtacağız. Sınavda yüksek puan alan olmadığı için umre ödülünü kaldırdık. Bisiklet, bilgisayar, cep telefonu ve kitap gibi çeşitli hediyeler dağıtacağız."