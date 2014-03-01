Gülen'in iadesi istenecek mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesinin isteneceği yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Bu, yargısal süreçle ilgili bir husus. Hükümetin yetkisi yok” diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7 televizyonunda Gülen cematiyle ilgili soruları yanıtladı.

Bozdağ, "Gülen cemaatine ilişkin bu tartışmalara baktığımızda dini bir cemaatten siyasal bir örgütlenmeye dönüştüğünü görüyoruz” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesinin isteneceği iddiasıyla ilgili olarak, “Arama veya geri isteme… Tabii bunların hukuksal bir usulü var. Bu yargının yasalara uygun bir süreç işletmesi halinde olabilecektir” dedi.

Konunun yargıyla alakalı olduğunu vurgulayan Bozdağ, “Bu konuda yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bu, yargısal bir süreçle ilgili bir husus. Hükümetin bir yetkisi de yok” diye konuştu.