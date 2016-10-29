Gülen'in iadesi için yargı süreci Obama'dan sonra mı başlayacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve ABD’li mevkidaşı Loretta Lynch’in çarşamba günü Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü nedeniyle geçici olarak tutuklanması konularında yaptıkları toplantının ardından top bu konuda Washington yönetimine geçti.

Toplantıya ilişkin Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'a konuşan Türk ve Amerikalı kaynaklar, şimdi meselenin mahkemeye intikal etmesinin bekleneceğini ifade ederken, Türk tarafı siyasi gerekçelerle, Amerikan tarafı ise teknik gerekçelerle yargı sürecinin başlamasının ABD Başkanı Barack Obama’nın Oval Ofis’ten ayrılacağı ocaktan sonraya sarkacağı görüşünde. Bir Amerikalı uzman, yönetimin üzerinde durduğu en önemli konunun Gülen hakkındaki iade talebi ya da geçici tutuklama isteğini mahkemede savunacak Amerikalı savcıların hazırlığı olduğunu belirtti.

6 savcı görevlendirildi

Lynch, toplantıda Türkiye’nin ABD’ye 10 Eylül’de ilettiği, iki ülke arasında 1981’de imzalanan suçluların iadesi anlaşmasının 10’uncu maddesine göre Gülen’in geçici olarak tutuklaması yönündeki talebine hangi süre zarfında karşılık vereceğine de açıklık getirmedi. Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilisi, normalde bu tür iade dosyalarına iki savcı bakıyorken, Gülen dosyası için altı savcı görevlendirildiğini belirterek, Amerikan tarafının konuya verdiği öneme vurgu yaptı. ABD’li kaynak, normalde bu tür iade taleplerine bağlı geçici tutuklama taleplerinde kanıt şartı daha düşük bir seviyede tutuluyorken, konunun siyasi yönü nedeniyle bu dosyada standartların daha yukarıda tutulmasının normal olacağını ifade etti.