Gülen'in eski sağ kolu: 24 Haziran, FETÖ'nün dünya çapında bitişe geçeceği tarihin de adıdır

Bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isimler arasında bulunan, Gülen'in hayatını anlattığı "Hocaefendi / Küçük Dünyam" adlı kitabı kaleme alan Akit yazarı Latif Erdoğan, 24 Haziran 2018 yapılanacak erken seçim için "FETÖ’nün dünya çapında bitişe geçeceği tarihin de adıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan Akit'teki yazısında "Biz bu sonuçları, bir sene sonra bekliyorduk. Kader bir yıl öne aldı" ifadesini kullanarak, yazısını şöyle sürdürdü:

"Erken seçim tarihi (24 Haziran 2018), FETÖ’nün dünya çapında bitişe geçeceği tarihin de adıdır. Cumhur ittifakının seçimi önemli farkla kazanması, FETÖ’nün yakın tarihe ilmiklediği bütün ümit yüklü motivasyonları yerle bir edecek; FETÖ elebaşı, bundan böyle elemanlarını yakın zamana dayalı aldatmalarla oyalayamayacak; ve kısa vadeler üzerine kurulu dış desteklerin bütününü de kaybedecektir.

Biz bu sonuçları, bir sene sonra bekliyorduk. Kader bir yıl öne aldı. Rabbimize hamdolsun. Ne diyeyim, FETÖ ve benzeri bütün hainler yeniden karalar bağlasın…"