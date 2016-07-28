Gülen'in cezaevindeki yeğenine 'darbe notu' iddiası: Hani iş tamamdı, başka bir girişim var mı?

Darbe girişimi sonrası cezaevinde ele geçen, cemaatin okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'e cezaevinden darbe girişimine ilişkin bir not gönderildiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cezaevinin havalandırma alanında, tutuklular tarafından bir sonraki havalandırma alanına atılarak zincirleme şekilde Gülen'in yeğenine ulaştırılmak istendiği ileri sürülen notta, "Mezher abi hani iş tamamdı. Bu girişim başarısız oldu. Arkadaşlar iyi organize olamadılar herhalde, şimdi ne olacak?" ifadelerinin olduğu öğrenildi.

Kırıklar'daki, terцr ve suз цrgьtleri ьyelerinin tutulduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Yьksek Gьvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun havalandırma alanlarında 21 Temmuz'da gьnlьk kontrollerini yapan infaz koruma memurları, havalandırma alanlarının birinde top haline getirilmiş bir not kağıdı buldu. Memurlar, ьzerindeki "C-103 M.Mezher Gьlen, size zahmet" yazılı bilgiden, C-103 koğuşunda kalan, cemaatin okullar ve dershaneler Tьrkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla 17 Mayıs'ta geзekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanıp cezaevine konulan, Fetullah Gьlen'in yeğeni Mehmet Mezher Gьlen'e gцnderilmek istendiği öne sürülen notu cezaevi yцnetimine iletti. Not, cezaevi yцnetimince İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gцnderildi.

Notta yer alan ifadeler şöyle:

"Mezher abi hani iş tamamdı. Bu girişim başarısız oldu. Arkadaşlar iyi organize olamadılar herhalde, şimdi ne olacak. Abi, başka bir girişim var mı? Bizler buralarda ne yapabiliriz. Bizlere inşallah burada bir sıkıntı yapmazlar. Abi sizler de kendinize dikkat edin, Abilere selamlar. Abi okuduktan sonra notu lavaboda yakın."

Cezaevi yetkilileri savcılığa, hьkьmlь ve tutukların tutuldukları odaların havalandırma alanlarına aзıldığı, bu kağıt parзalarının tutuklu ve hьkьmlьler tarafından zincirleme şekilde bir yanındaki havalandırma alanına atılarak ilgili koğuşa ulaştırılmaya зalışıldığı, daha цnce de benzer durumlarla karşılaşıldığı bilgisini aktardı. Savcılığın talimatıyla, notun kimin tarafından yazıldığının tespitine yцnelik, karşılaştırma yapılmak ьzere "el yazısı" цrnekleri alındığı bildirildi. Cezaevinde aynı blokta kalan, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında kumpas" iddialarına ilişkin davada tutuklu bulunan bir polis memurunun da konuya ilişkin ifadesinin alındığı цğrenildi.

Terцr ve цrgьtlь suзlar kapsamında tutuklanan ya da hьkьm giyenlerin tutuldukları İzmir 2 Nolu F Tipi Yьksek Gьvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, cemaat mensuplarının yanı sıra PKK, DHKP-C, MLKP, DAEŞ ьyeleri de bulunuyor. 4 bloktan oluşan 59'u tek, 103'ь 3 kişilik odalara sahip 368 kişi kapasiteli cezaevinde İzmir'de 17 Mayıs'ta dьzenlenen operasyonda yakalanan "Silahlı terцr цrgьtь kurmak ve yцnetmek", "silahlı terцr цrgьtьne ьye olmak", "terцr цrgьtь adına faaliyet yьrьtmek" ve "terцr цrgьtьne finans sağlamak" suзlamalarıyla tutuklanan Mehmet Mezher Gьlen'in yanı sıra tutuklu olan diğer cemaat mensupları kalıyor.