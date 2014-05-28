Gülen'in avukatı: Film projemiz yok, Başbakan'a şaka yapıyorlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ağrı’da düzenlediği seçim mitinginde “Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş” dedi. Erdoğan’ın bu iddiasına Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak’tan yanıt geldi. Albayrak, “Fethullah Gülen Hocaefendi ya da sevenleri tarafından Başbakan ya da ailesi hakkında hazırlanan ya da hazırlanması düşünülen bir film projesi olmadığını” belirtti.

CHA'nın haberine göre, Yalova'daki seçim mitinginde Fethullah Gülen’i hedef alan Erdoğan, "Yeni bir haber aldım, duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ailemle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Bu film için bana uygun bir artist henüz bulamamışlar. Çocuğuma benzer bir artist henüz bulamamışlar. Halbuki Hollywood'a filan gitmelerine gerek yok, kendi içlerinde bunu başaracaklar artistler var, oradan çıkarırlar. Fakat bu tuzakların hiçbiri tutmuyor, tutmayacak" dedi. Erdoğan’ın bu iddiasına karşı Fethullah Gülen’in avukatı Albayrak, “Fethullah Gülen Hocaefendi ya da sevenleri tarafından Başbakan ya da ailesi hakkında hazırlanan ya da hazırlanması düşünülen bir film projesi olmadığını” açıkladı.

Avukat Nurullah Albayrak’ın, söz konusu iddia üzerine yaptığı açıklama şöyle:

“28 Mayıs 2014 (Bugün) günü Başbakan tarafından 'Benimle ilgili yeni bir film hazırlıyormuş, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu filmi yetiştireceklermiş' şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Müvekkilim Sayın Fethullah Gülen ya da sevenleri tarafından Başbakan ya da ailesi hakkında hazırlanan ya da hazırlanması düşünülen bir film projesi olmadığı gibi bu kapsamda bir konuşma da olmamıştır. Başbakan'a bilgi veren servisler tarafından ya şaka yapılmakta ya da Başbakan yanıltılmaktadır. Gerçek dışı bu tür bilgilerin siyasi malzeme olarak kullanılması doğru değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.