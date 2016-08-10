Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e ait olduğu iddiasıyla kayyım atanan Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında bulunan alçıdan bir el modelinin Gülen'e ait olduğu öne sürüldü. Okulda yetişen Harp Okulu mezunlarının, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen'in alçıdan elini öpüp başlarına koydukları iddia edildi.

Sözcü gazetesinin "Gülen'in alçıdan elini öpüp yemin ediyorlar" başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2016) haberi şöyle:

Sözcü'de yer alan habere göre; İzmir’de Fethullah Gülen'e ait olduğu gerekçesiyle el konulan eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında bulunan alçıdan elin sırrı dudak uçuklatacak cinsten. İddiaya göre, Fethullah Gülen’in elinin modeli alınarak yapılan alçıdan eli, örgüt üyeleri “Gülen’in eli” diye öpüp başlarına koyuyordu.

Yamanlar Koleji’nde yetişen “seçilmiş öğrencilerin”, Harp Okullarından mezun olmalarının ardından kolejdeki bu odada “Gülen’e bağlılık yemini” ettikleri ve “himmet sözü” verdikleri ileri sürüldü. Örgüt üyeleri daha sonra da “Gülen’in eli” diye bu alçıdan yapılan el modelini öpüp alnına koyuyordu.

Gizli odada Deniz Kuvvetleri’ne ait olduğu sanılan tören kılıçları bulunmuştu.

İnceleme yapanlarca, tavanındaki işlemeleri Sultan Süleyman'ın mührü ile Siyon yıldızına benzetilen odadaki oturma düzeninin de mason localarını andırdığı belirtildi.

El konulan okul binasında başka gizli bölmeler olabileceği şüphesiyle incelemeler devam ediyor.