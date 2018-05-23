Gülen'i ziyaret edip fotoğraf çektiren 12 milletvekilinden 5'i AKP aday listesinde

Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren ve namaz kılan 12 AKP milletvekilinden 5'i AKP'nin listesinde aday gösterildi. AKP Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray'dan 1. sıra, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Burdur'dan 1. sıra, AKP Siirt eski Milletvekili Osman Ören, Siirt'ten 1. sıra adayı yapıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, seçim bölgesi olan Bitlis'ten İstanbul'a alınarak, 5. sıradan aday gösterildi. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri 5. sıradan aday oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre fotoğraftaki isimlerden Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan, AKP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat da yeniden aday adayı olmuştu ancak bu iki isim, aday listesinde kendilerine yer bulamadı.