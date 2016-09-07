"Gülen'e yelpaze sallayan kişi" diye gözaltına alınan İsa Sönmez: Ben o kişi değilim

1990'lı yıllardaki bir sohbet esnasında Fethullah Gülen ağlarken bayılmaması için yelpaze sallayan ve bu görüntüyle sosyal medyada tanınan, hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan İsa Sönmez, "Ben o kişi değilim. Yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum" diye ifade verdi. Sönmez ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gülen’i, elindeki gazete kâğıdıyla serinletmeye çalışan ve sosyal medyada ‘yelpazeci çocuk’ denilen kişinin Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş teknisyenliği yapan İsa Sönmez olduğu ileri sürülmüştü.

Habertürk'ün haberine göre, hakkında çıkan haberler üzerine İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giden Sönmez’in “Ben o kişi değilim. Yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum. Haberi yapanlardan da şikâyetçi olacağım” diye ifade verdiği öğrenildi. Sönmez ifadesinin ardından serbest bırakıldı.