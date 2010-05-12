Gülen'e atfedilen sözlere çifte yalanlama

T24 - Fethullah Gülen, medyada yer alan "Bizimle ilgisi yok, iktidara baksınlar" sözlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Aynı sözleri CHP de yalanladı.



Cihan Haber Ajansı'na açıklama yapan Fethullah Gülen, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la ilgili kaset skandalını haber bültenlerinden öğrendiğini ve insanî olarak fevkalade üzüldüğünü ifade etti. Bu hislerini yakınındaki arkadaşlarıyla paylaştığını belirten Fethullah Gülen, kendisini ziyarete gelen bir arkadaşının bu hislerini Sayın Baykal'a ilettiğini açıkladı.



Gülen, bunun ötesinde medyada yer alan, "Bizim çocuklara sordum, bizimle ilgisi yok, iktidara baksınlar." gibi tırnak içinde verilen ifadelerin kesinlikle kendisine ait olmadığını, yalan ve iftira olduğunu vurguladı.



Fethullah Gülen'in açıklaması şöyle: "CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile ilgili kaset skandalını haber bültenlerinden öğrendim. İnsanî olarak fevkalade üzüntü duydum. Bu samimi hislerimi çevremdeki arkadaşlarımla paylaştım. Beni ziyarete gelmiş bir arkadaşım bu hislerimi Sayın Baykal'a iletti.



Bunun ötesinde medyada yer alan "Bizim çocuklara sordum. Bizimle ilgisi yok. İktidara baksınlar." gibi tırnak içine alınarak verilen sözler kesinlikle bana ait değildir, yalan ve iftiradır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum."





CHP'den açıklama



CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada da bazı basın organlarında yer alan haberlerin aksine Gülen'in herhangi bir şekilde "Bizim çocuklara sordum, bizimle ilgisi yok. İktidara baksınlar." beyanında bulunmadığı belirtildi.





Yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Pensilvanya'dan telefon edilerek, Genel Başkan Sayın Deniz Baykal'a yönelik komplonun kınanması, üzüntülerin iletilmesi ve Sayın Baykal hakkındaki düşüncelerin belirtilmesi bazı gazeteler tarafından çarpıtılmıştır.



Sayın Baykal'ın Genel Başkanlıktan istifa ederken, 'Başka bir sorumlu arayışına çıkacaklara yardımcı olmak için, ABD'den Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarını samimi bulduğumu da burada belirtmek isterim' sözleriyle açıkladığı telefon görüşmesi, bazı gazeteler tarafından söylenmemiş sözler söylenmiş gibi kullanılarak kamuoyuna duyurulmuştur.



Pensilvanya'dan gelen telefon üzerine yapılan görüşmede Sayın Genel Başkana 'Bizim çocuklara sordum, bizimle ilgisi yok. İktidara baksınlar' sözleri söylenmemiş, bu ve benzeri ifadeler kullanılmamıştır.



Telefonla Sayın Deniz Baykal'a komplodan duyulan üzüntü iletilmiş, tertip kınanmış ve Sayın Genel Başkanın şahsı ile ilgili samimi duygular belirtilmiştir."





