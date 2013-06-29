Gülen'den protesto iddialarına yanıt: Elhamdulillah çay türü ikramlarımız mevcut

Fethullah Gülen’in söyleşilerinin de yer aldığı internet sitesinde “Pennsylvania’da protesto” haberlerine ilişkin, “Bulunduğumuz kasaba da asayiş ve huzuru ile meşhur, emniyet güçlerinin hukuksuzluğa asla taviz vermediği bir yerdir. Dolayısıyla, endişe ve merak edecek bir durum asla söz konusu değildir” açıklaması yapıldı.

“Pennsylvania’da protesto” haberlerine ilişkin Fethullah Gülen’in internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı internet sayfalarında, Gezi Parkı’ndan hareketle yapılan eylemlerin bir benzerinin Fethullah Gülen’in ikamet ettiği adreste yapılacağına ve kendisinin de protesto edileceğine dair haberler yayınlandığı anımsatıldı. Bunun üzerine endişe ve merakla karışık pek çok e-mail ve mesaj alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hiç merak buyurmayınız. Şimdiye kadar muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin huzuruna, başka bir maksatla gelinmeyeceği için, hep sohbet dinlemek ve ilim meclisinden istifade etmek isteyen insanlar geldiler; biz de teşrif edenlere geleneksel misafirperverliğimizin gereği olarak ikramlarda bulunduk. Hazreti Mevlâna’nın yolunda yürüyoruz; dolayısıyla kapımız ve bağrımız herkese açıktır. Elhamdulillah, çay türü ikramlarımız da her zaman mevcuttur. Hakaret etmemek şartıyla düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü bizim de her zaman desteklediğimiz bir haktır. Kanunların çizdiği çerçevede ve gerekiyorsa resmi yetkililerden izinle herkes bu hakkı kullanabilir. Meseleyi kin ve nefret söylemine, kavga ve şiddet zeminine çekebilecek kimselerin muhatabı ise emniyet güçleridir. Bulunduğumuz kasaba da asayiş ve huzuru ile meşhur, emniyet güçlerinin hukuksuzluğa asla taviz vermediği bir yerdir. Dolayısıyla, endişe ve merak edecek bir durum asla söz konusu değildir.”