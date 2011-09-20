-Gülen'den manevi tazminat davası İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Fethullah Gülen'in, kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Birliğinin (TGB) internet sitesi aleyhine açtığı 10 bin liralık manevi tazminat istemli davanın görülmesine başlandı. Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ilk duruşma, bu mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, davalılar ''www.tgb.gen.tr'' sitesi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Zafer Özer Sürmeli, Utku Faik Yılmaz ve Mehmet Kıvanç ile Gülen'in avukatı katıldı. Dava dilekçesinin okunduğu duruşma, delillerin bildirilmesi amacıyla ileri bir tarihe bırakıldı. Fethullah Gülen'in avukatlarınca hazırlanan dava dilekçesinde, ''Fethullah Gülen'i suçlu gösteren ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde yayın yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi ile Gülen'in kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle 10 bin liralık manevi tazminata karar verilmesi'' isteniyor. Bu arada, duruşma sonrası adliye çıkışında bekleyen bir grup TGB üyesi, çeşitli sloganlar atarak, bando eşliğinde şarkılar söyledi. TGB Genel Başkanı İlker Yücel, burada yaptığı açıklamada, ''Dokunan yanar'' denildiğini ifade ederek, elinde tuttuğu yangın tüpünü göstererek, hazırlıklı olduklarını ifade etti. Öte yandan, ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan da duruşmaya izleyici olarak katıldı.