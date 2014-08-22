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Gülen'den IŞİD'in katlettiği ABD'li gazeteci Foley için başsağlığı mesajı

'IŞİD üyeleri şayet bir takım güçlerin piyonu olarak hareket etmiyorlarsa, İslam dininin ruhunu ve onun Peygamberini (SAV) tanımamış cahillerdir denebilir'

22 Ağustos 2014 11:16

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Irak Şam İslam Devleti IŞİD terör örgütünün son zamanlarda artırdığı vahşi ve insanlık dışı eylemlerini kınayarak, IŞİD'in eylemleri sonucu Irak ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına ve Amerikalı gazeteci James Foley’in aile ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"IŞİD terör örgütü tarafından dini bir söylem arkasına sığınarak işlenen vahşi zulümleri kınıyor ve faillerinin insanlık dışı eylemlerine son vermesi ve bir an önce yargıya teslim edilmeleri için dünyanın dört bir tarafından yapılan çağrıya iştirak ediyorum.

Her türlü azınlık veya masum sivillere saldırı, baskı veya zulüm, Kur’an’ın elmas düsturlarına ve Efendimizin (SAV) sünnetine tamamen zıttır. IŞİD üyeleri şayet bir takım güçlerin piyonu olarak hareket etmiyorlarsa, İslam dininin ruhunu ve onun Peygamberini (SAV) tanımamış cahillerdir denebilir. Her ne olursa olsun, yaptıkları terörizmdir ve böylece isimlendirilmelidir.

Dinin gayesi dünyada evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yüksek insani değerlere dayalı barışı tesis etmektir. Bunun tersine olan yorumlar, hassaten  çatışmaları alevlendirmeye matuf olarak dinin istismar edilmesi onun ruhuna zıttır ve bir nifaktır. Temel disiplinleri açısından İslami düşüncede meşru maksada ulaştıran yollar da kendileri meşru olmak zorundadır. Bunun tersi hareket Makyavelizm’dir.

‘Irak ve Suriye'de hayatını kaybeden herkesin, ve hunharca öldürülen gazeteci James Foley’in aile ve sevenlerine yürekten başsağlığı diler, Cenab-ı Hak’tan onlara sabır ve metanet vermesini, acılarını hafifletmesini niyaz ederim. Başta, her geçen gün akıbetlerinden daha da çok endişe duyduğumuz 49 vatandaşımız olmak üzere diğer tüm rehinelerin de derhal serbest bırakılması  ve saygı ve barış dolu bir dünyaya hepimizi ulaştırması için Cenab-ı Hakk’a duacıyım, ve herkesi bu duaya katılmaya davet ediyorum."

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