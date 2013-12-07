Gülen'den Erdoğan'ın 'furuât' sözlerine: Cahiller kendilerine laf atarsa...

Fethullah Gülen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "dershanelerin kapatılması" kararının ardından Gülen cemaatine yönelik "kara propaganda" ve son olarak da 28 Şubat dönemini hatırlatıp Gülen'e göndermede bulunduğu, "o dönemlerde başörtüsü füruattır diyenler oldu" sözlerine cevaben, “Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa “Selametle!” derler; boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler" ayeti ile göndermede bulunarak karşılık verdi.

Herkul.org sitesinde yayımlanan konuşmasında Gülen ayrıca, cemaatin tek kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV), "önceki seçimler arefesinde denenmiş olan özel hayatın mahremiyetini ihlal edici ahlak dışı metod ve girişimlerin, tekrar denenebileceğine dair endişe verici işaretler görülmektedir" açıklamalarına da değinerek, "kimsenin günahının takipçisi olmamak, başkalarının hatalarını araştırmamak ve onların 'amme hukukuna girmeyen' kusurlarına göz yummak" gerektiğini ifade etti.

Furuât meselesi

Gülen konuşmasında, “furuât” sözünü eleştirenlere, "çıkar birisi sizi "füru" dediğinizden dolayı tenit edebilir, hemen onu tenkite yönelmemelisin, şuna vermelisiniz; usûlü din uleması usûl ve füru birbirinden ayırmıştır. Bazı meseleler dinin temel disiplinleridir; onları demediği, etmediği ve yapmadığı zaman insan dinin dışına çıkar. Bazı şeylerde vardır ki fürudur onlar usule göre. Temel disiplinlere göre usulü din ulemasının, sahabe-i kiramın tarzı telekkilerine dayandırarak ortaya koyduğu disiplinlerdir bunlar. Onu yapmadığı zaman kafir olmaz." ifadelerini kullandı.

'Malikanelerde yattılar sözleri doğru değil'

Gülen Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı yerle alakalı "malikanede yaşıyor" sözleri için, "Yediler içtiler malikanelerde yattılar, hiçbiri doğru değil bunların. Bunlara karşı mukabelede bulunduğunuz zaman bir şöyle diyebilirsiniz. Yalan söylüyorsunuz, var mısınız bu meseleyi ispata. Yok ise dünyada bağışlayın en alçak insanısınız, eğer dediğiniz şey doğruysa Allah bizi yerin dibine batırsın. Yok doğru değilse Allah evinize ocağınıza ateşler salsın. Bir böyle demem var. Fakat böyle demeyin zinhar. Kur'an'a gönül vermişseniz şöyle de denebilir. Bu mümin kardeşlerimiz ihtimal bazı meseleleri doğru tespit edememişler, doğru göremiyolar." açıklamasında bulundu.