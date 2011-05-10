Gülen'den Bahçeli'ye yanıt

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Fethullah Gülen'den cevap geldi. Karalama kampanyası ile karşı karşıya olduklarını savunan Gülen, "Yumruk sallayana yumruk sallamayız" dedi.

MHP'li yöneticilerle ilgili çıkan kasetler için okyanus ötesini hedef gösteren Devlet Bahçeli'ye cevabı Fethullah Gülen kendi internet sitesinden verdi. Fehtullah Gülen, hakkında çıkan suçlamalar üzerine herkul.org sitesinden cevap verdi. Gülen, isim vermeden Bahçeli'nin iddialarını değerlendirerek, "İnsafsızca iftira ve saldırı" dedi. Gülen, "İnsafsızca karalamalar, isnad, iftira ve saldırılar karşısında biz ancak meşru müdafaaya başvurabilir; tashih, tavzih ve tekziblerde bulunabilir; şayet kötülükte ısrar edenler olursa, haklarında tazminat davaları açarız. Bunlar meşru haklarımızdır; fakat, asla onların yaptıkları gibi saldırganlığa girmeyiz. Yumruk sallamalarına karşı yumruk sallamayız. Onlar "bir tokat da oradakine (okyanus ötesindekine) vuralım!" Deseler de biz onlara tokatla mukabelede bulunmayız." dedi.

Fehtullah Gülen kendisine yönelik isnatların kin ve nefrete dayandığını söyledi "biz onlara sadece acırız ama onların uslubu ile cevap vermeyiz" dedi... Gülen, "Yumruk sallayanlar, beyin insanı değil, ruh insanı değil, kalb insanı değiller; onlar insanî değerlerini baskı altına alıp mahkum etmişler. Böyleleri kendi karakterlerinin gereği olarak kine, nefrete, saldırganlığa ve yumruğa başvurabilirler. Fakat, siz de kendi karakterinizin gereğini ortaya koymalı, olsa olsa onlara acımalısınız ama asla aynıyla mukabelede bulunmamalısınız." dedi.İddialar karşısında meşru müdafaaya başvurabileceklerini belirten Gülen, tazminat davası açabileceklerini söyledi.