Gülen’den Avcı’ya: Allah taksiratını affetsin

T24 - Fethullah Gülen, Avcı’nın “cemaatin kadrolaşması”yla ilgili sözlerine yanıt verdi: İddialar yakışıksız. Allah insanları cehenneme gitme yoluna düşürmesin. Bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır, girer oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer, hariciyeye de
“Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabı ve yaptığı açıklamalarla Gülen cemaatini eleştiren, ardından Devrimci Karargâh Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı için Fethullah Gülen’den ilginç bir yorum geldi. Gülen, Avcı’nın “cemaatin kadrolaşması”yla ilgili sözleri üzerine “Allah taksiratını affetsin” dedi.
Cemaate yakınlığıyla bilinen www.herkul.org
sitesinde açıklamalarda bulunan Gülen, emniyetteki kadrolaşmayla ilgili soruya özetle şu yanıtı verdi:
* Son günlerde emniyet teşkilatından birisinin ‘falan yerde kadrolaşma’ gibi çok yakışıksız iddiaları oldu. Allah taksirâtını affetsin, Allah insanları cehenneme gitme yoluna düşürmesin, sukut ettirmesin. Hiç kimse için öyle bir akıbeti dilemem. Kimse hakkında olumsuz konuşmam. Nalına mıhına gitmiş insan, aslında kendi değerine mıh çakıyor, kendi kıymetine bir nal vuruyor demektir. O mum uzun sürmez; yalancı demiyorum, terbiyem müsaade etmez; fakat, o mum uzun sürmez, sürse bile yatsıya kadar sürer ve söner. ‘Fethullahçı denmesin’
* ‘Fethullahçı’ yakıştırmalarından çok rahatsız oluyorum. İlla bir şekilde tarif edilecekse ‘Muhammedî ruhun toplumun sinesinde yeniden canlanması’ denilebilir. Öteden beri herkes bilir ki, ben ‘cı’ya, ‘cu’ya karşı savaş ilan ettim. Elimden gelse o ‘cı’, ‘cu’yu alfabeden çıkararak gömerim. ‘Fethullahçı’ gibi yakıştırmalar yapılmasını ve o türlü mülahazalara sapılmasını lanetliyorum. Bu harekete gönül veren insanlar, şucu bucu oldukları için değil, gördükleri Kuranî mantığa ve yapılan işlerin makuliyetine inandıklarından dolayı her türlü fedakarlığa katlanarak vatana, millete ve insanlığa hizmet ediyorlar.
* Ben özbeöz Anadolu çocuğuyum. Bir insanın, kendi millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmeleri için teşvik etmesine sızma denmez. Teşvik edilen insanlar da, o müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen manadaki sızmayı belli bir dönemde bu milletten olmayanlar yaptılar. Evet, bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır, girer oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer, hariciyeye de.”