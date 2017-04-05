Gülen yanlılarına ilişkin ikinci dosya iddiası

Haftalık Die Zeit gazetesi Türk hükümetinin, Alman hükümetine olası muhaliflere ilişkin ikinci bir dosya verdiğini bildirdi.

Gazetenin haberinde, Mart ayının başında Ankara’yı ziyaret eden Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber’e, Türk hükümet temsilcileri tarafından geniş kapsamlı bir dosya verildiği belirtildi.

Haberde, dosyada Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen isimlerin yer aldığı kaydedildi. Haberde ayrıca dosyada dernek ve kültürel grupların yanı sıra Türk hükümetinin terörizme destek vermekle itham ettiği ve Alman hükümeti tarafından izlenmesini istediği kişilere ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, dosyada Alman istihbarat birimleri tarafından konan muhtemelen “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından toplanmış bilgi” notunun bulunduğu öne sürüldü. Ancak Türk hükümetinin bu bilgileri “kanıt” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Yasadışı casusluk suçlamaları

Türk istihbaratının Almanya’daki faaliyetleri geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan DİTİB bünyesindeki bazı imamlar, Ankara’dan aldıkları talimat doğrultusunda Gülen yapılanmasına yakın kişiler hakkında istihbarat toplamak ve bu bilgileri Ankara’ya göndermekle suçlanmıştı. Federal Başsavcılık iddialara ilişkin şubat ayında soruşturma başlatmıştı.

Bunun yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın Almanya’da dış istihbarattan sorumlu Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl’a Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişilere ait bir dosya verdiği ortaya çıkmıştı. 300’den fazla ismin de yer aldığı dosyada Alman siyasetçiler Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Milletvekili Michelle Müntefering ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Berlin Eyalet Milletvekili Emine Demirbüken-Wegner’in listede adının bulunması büyük tepki topladı. Bu dosyanın ortaya çıkmasının ardından MİT’in, Almanya’da yasadışı casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilmişti.

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AFP/JD/BK