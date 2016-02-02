Bugün: Gülen ve 62 kişinin iadesi için özel kanun taslağı hazırlandı

Kayyum ataması yapılan Bugün gazetesi, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ve cemaat üyesi 62 kişi için başlatılan iade işlemlerinde sona gelindiğini ve özel kanun taslağı hazırlandığını ileri sürdü. Buna göre, Adalet Bakanlığı AB, ABD ve Türkiye arasındaki “suçlu iadesi” hakkında özel bir kanun taslağı hazırladığında, “Suçu ne olursa olsun Türk yasalarına göre mahkemelerce suçlu bulunanların derhal iade edilmesi gerektiğine” dair anlatımlar yer aldığı iddia edildi.

Bugün gazetesinin bugün (02.02.2016) manşetten verdiği haberde şöyle dendi:

“İade yazısının bu hafta Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD yargı makamlarına ulaştırılması bekleniyor. İade kapsamında Adalet Bakanlığı da önemli bir taslak hazırladı. Avrupa ile ABD’den yapılacak suçlu iadeleriyle ilgili hazırlanan 50 maddelik kanun taslağında suçlu iadelerinin şartları belirlenerek bu sistemin daha hızlı çalışması gerektiği ifade edildi. Kanuna çevrilecek olan 50 maddelik taslakta, Türk yasalarında suç teşkil eden konularda suçlunun derhal iade edilmesi gerektiğine dair önemli düzenlemeler yer alıyor.”

“Tüm kirli eylemler sıralandı”

“Hazırlanan yazıda FETÖ’nün iktidarı devirmeye çalıştığı tüm eylemler anlatıldı. Taslakla beraber eli güçlenen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülen ve adamlarının derhal iade edilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan iade yazısında FETÖ’nün 1970 yılından bu yana devlet içine sızmaya başladığı ve 2013’te darbe teşebbüsünde bulunarak meşru iktidarı devirmeye çalıştığına dair tüm eylemler madde madde anlatıldı. 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, Selam-Tevhid kumpası, Tahşiye kumpası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasının dinlenmesi, KPSS’de usulsüzlük, Erzurum’da Gülen’in kardeşinin adı karışınca örtbas edilen tecavüz dosyası, haksız maddi kazançlar, himmet almak için yapılan şantajlar, CHP eski lideri Deniz Baykal ve bazı MHP’lilerle ilgili hazırlanan kaset kumpasları, yasa dışı dinlemeler, Ergenekon-Balyoz- Hrant Dink cinayeti gibi davalarla kurum dizaynı yapıldığına dair tüm soruşturma ve davalardaki somut deliller Gülen’in iade edilerek Türkiye’de yargılanması gerektiğinin ana unsurları olarak sunuldu. Yazıda, ABD ile Türkiye arasındaki suçlu iadeleri anlaşmaları gereği Gülen’in derhal iade edilmesi istendi.”

“ABD ve Avrupa’da soruşturulacaklar”

“Hazırlanan taslağın önemli noktalarından biri de ikili anlaşmalar kapsamında, Türk adli makamlarınca yabancı devletten o ülkede Türk kamu görevlisinin gizli soruşturmacı olarak görevlendirilmesi istenecek. Yani, Türkiye başta Gülen olmak üzere tüm suçlularla ilgili ABD ve Avrupa ülkelerinde yasal şekilde gizli soruşturma yapabilecek. Aynı şekilde yabancı bir devlet tarafından da Türkiye’de yabancı kamu görevlisinin gizli soruşturmacı olarak görevlendirilmesi talep edilecek.”