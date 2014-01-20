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Gülen, 'uluslararası komplo gibi algılanıyor' diye dış basına röportaj vermedi

Fethullah Gülen, kendisiyle röportaj yapmak isteyen Amerika'nın Sesi muhabirinin talebini Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarından dolayı kabul etmedi

20 Ocak 2014 10:43

Fethullah Gülen, Amerika’nın Sesi (VOA) muhabiri Jerome Socolovsky’nin sorularını geri çevirdi. Dün yayınlanan habere göre VOA muhabiri Jerome Socolovsky, New York’a otomobille yarım saat mesafedeki Saylorsburg’da bulunan eve gitti. Socolovsky’le Fethullah Gülen adına konuşan Alp Aslandoğan, Gülen’in yabancı basınla görüşme konusunda son derece hassas olduğunu belirterek kendisiyle görüşme talebini geri çevirdi.

Aslandoğan Türkiye’de yabancı bir medya kuruluşuyla görüşmenin, ‘ne yazık ki uluslararası bir komploya dahil olmak olarak algılandığını’ söyledi. Aslandoğan ayrıca Gülen’in şeker hastalığı ve bazı diğer sağlık sorunları nedeniyle ön plana çıkmak istemediğini belirtti. Alp Aslandoğan yolsuzluk iddialarını inceleyen polis ve savcıların Gülen Hareketi’ne yakınlıkları ve sempatileri nedeniyle hedef haline geldiğinin de altını çizdi.

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