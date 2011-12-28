Gülen Türkiye'ye ne zaman döner?

T24- Zaman gazetesi yazarı Faruk Mercan, Fethullah Gülen’in 2012 ya da 2013’te Türkiye’ye dönebileceğini söyledi.



CNN Türk’te Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programına katılan Zaman gazetesi yazarı Faruk Mercan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye ne zaman geleceğine ilişkin bilgiler verdi. Arslan'la Mercan arasında zaman zaman elektriklenen sohbette şu diyalog yaşandı:



Ayşegül Arslan: Fethullah Gülen'i çok yakından bilirsunuz. Gülen 2012'de Türkiye'ye döner mi?



Faruk Mercan: Ben de çok yakından bilmiyorum. Sizin gibi izliyorum. Kurban vesilesiyle yaptığı açıklamalarda dönmek isteğini dile getirdiğini biliyorum. Dönebilir de dönmeyebilir de.



Ayşenur Arslan: Çok ayıp ediyorum belki ama... Ben bunu size sorduğumda siz kuvvetle muhtemel dediniz.



Faruk Mercan: Ne zaman dedim bunu?



Ayşenur Arslan: Yayına hazırlanırken dediniz.



Faruk Mercan : Yayına hazırlanırken söylenenler, yayında söylenmiş kabul ediliyor mu?



Ayşenur Arslan: İşte ayıp ediyorum dedim ya... Genellikle buna dikkat, özen gösreririm. Ama belki yanlış bir cümle çıkmıştır diye sordum



Faruk Mercan: 2012 olmaz, 2013 olacak her halükarda dönecek.



Ayşenur Arslan: Biz bizeyiz, sizin kadar izliyorum demeyin lütfen.



Faruk Mercan : Biz bizeyiz ama sizin mahallenizdeyiz.





