T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülen Türkiye'ye ne zaman döner?

Zaman gazetesi yazarı Faruk Mercan, Fethullah Gülen’in 2012 ya da 2012’te Türkiye’ye dönebileceğini söyledi.

28 Aralık 2011 02:00

T24- Zaman gazetesi yazarı Faruk Mercan,  Fethullah Gülen’in 2012 ya da 2013’te Türkiye’ye dönebileceğini söyledi.

CNN Türk’te Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programına katılan Zaman gazetesi yazarı Faruk Mercan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye ne zaman geleceğine ilişkin bilgiler verdi.  Arslan'la Mercan arasında zaman zaman elektriklenen sohbette şu diyalog yaşandı:

Ayşegül Arslan: Fethullah Gülen'i çok yakından bilirsunuz. Gülen 2012'de Türkiye'ye döner mi?

Faruk Mercan: Ben de çok yakından bilmiyorum. Sizin gibi izliyorum. Kurban vesilesiyle yaptığı açıklamalarda dönmek isteğini dile getirdiğini biliyorum. Dönebilir de dönmeyebilir de.

Ayşenur Arslan: Çok ayıp ediyorum belki ama... Ben bunu size sorduğumda siz kuvvetle muhtemel dediniz.

Faruk Mercan: Ne zaman dedim bunu?

Ayşenur Arslan:  Yayına hazırlanırken dediniz.

Faruk Mercan : Yayına hazırlanırken söylenenler, yayında söylenmiş kabul ediliyor mu?

Ayşenur Arslan:  İşte ayıp ediyorum dedim ya... Genellikle buna dikkat, özen gösreririm. Ama belki yanlış bir cümle çıkmıştır diye sordum

Faruk Mercan: 2012 olmaz, 2013 olacak her halükarda dönecek.

Ayşenur Arslan: Biz bizeyiz, sizin kadar izliyorum demeyin lütfen.

Faruk Mercan : Biz bizeyiz ama sizin mahallenizdeyiz.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24